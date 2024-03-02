السجن المشدد لعاطل تعدى على طفلة فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالعاطي مسعود شعلة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامه بالتعدي على طفلة وتهديدها.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أمير عدلي أمير، والمستشار محمد السيد محمد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

بلاغ بالتعدي على نجلتها

وترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 30790 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد ببلاغ من والدة المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي على نجلتها بدائرة القسم.



تركها عند جارها

وكشفت التحقيقات عن أنه حال تواجد المجني عليها "ج.م.ع" طفلة بمنزل المتهم "ا.م.ع" عاطل، عقب تركها من قبل والدتها لدي المتهم جارهما، وخلال تواجدها بالشقة سكن المتهم قام بالتعدي عليها وهددها بالضرب، وعقب عودة والدتها أبلغتها، وقامت بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم في جلستها المنعقدة.

وكانت قد قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير على شرباس رئيس المحكمة، إحالة أوراق المتهم "ا.ش.ع" إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي، بعد اتهامه بخطف بالتحايل والإكراه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم. صدر الحكم بعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبوالروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكى.

وترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 1726 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث يفيد ببلاغ من والد المجني عليها بقيام المتهم بخطفها بالتحايل والإكراه بدائرة القسم.



وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم "أ.ش.ع" كهربائى، بخطف المجنى عليها "ب.ش" بالتحايل، حال كونها لم تبلغ 18 عامًا، بأن أوهمها بالحضور رفقته لمسكنه للعب رفقة ابنته، فوافقت واصطحبها إلى مسكنه، واقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى وهى أنه فى ذات الزمان والمكان، تعدى على المجنى عليها، وعند علم والدها بتغيب ابنته، وبالبحث عنها استغاثت به من داخل العقار محل الواقعة، وتمكن من العثور عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت قرارها في جلستها المنعقدة.



وكانت قد قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير علي شرباس، رئيس المحكمة، إحالة أوراق كل من "ا.م.ا" و"م.م.ا" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، مع استمرار حبسهم وكذلك حبس المتهم الثالث "م.ح.م"، وحددت جلسة النطق بالحكم لدور الانعقاد المقبل بشهر نوفمبر، بعد اتهامهم بقتل المجني عليه "س.م.ع" بسبب خلافات بينهم، صدر القرار بعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبوالروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكي.

وترجع أحداث القضية رقم 16742 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة سيدي جابر بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه، وبرفقته أسرته بدائرة القسم.