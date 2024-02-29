المشدد 6 سنوات لسائق تسبب فى مصرع طالب وإصابة 5 آخرين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي 50 ألف جنيه وأمرت بإلغاء رخصة القيادة الخاصة به، وألزمته بالمصاريف الجنائية وأحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامه قتل خطأ وتعاطي المخدرات.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار باسل حسن علي والمستشار يوسف سعد ابو زيد والمستشار محمد محمد حمودة وسكرتير المحكمة ماجد سعد.

وترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 27136 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بقيام المتهم بارتكاب حادث مروري حال تعاطيه المواد المخدرة وانقلاب حافله.

وكشفت التحقيقات، أنه قيام المتهم " م.ش.س" سائق، حال قيادته سيارة مخصصة لنقل طلاب إحدى المدراس، وذلك لتوصيل الطلاب الي منزلهم عقب إنهاء اليوم الدراسي، وأثناء سير الحافلة، استخدم مكابح الحافلة، ثم جنحت مما ادي الي انقلابها، وبداخلها الطلاب، مما ادي الي مصرع المجني عليه الطالب "ع.ع.ع "، وإصابة كل من " ع.ع.ع" و" س.ج.ع" و" ا.ع.ا" و" ف.ا.ي" و" ع.ع.ع"، وبعرض المتهم علي مصلحة الطب الشرعي بمركز السموم بالمستشفي الرئيسي، تبين أن المتهم متعاطي لمخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.