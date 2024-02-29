الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

المشدد 6 سنوات لسائق تسبب فى مصرع طالب وإصابة 5 آخرين بالإسكندرية

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي 50 ألف جنيه وأمرت بإلغاء رخصة القيادة الخاصة به، وألزمته بالمصاريف الجنائية وأحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامه قتل خطأ وتعاطي المخدرات.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار باسل حسن علي والمستشار يوسف سعد ابو زيد والمستشار محمد محمد حمودة وسكرتير المحكمة ماجد سعد.

وترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 27136 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بقيام المتهم بارتكاب حادث مروري حال تعاطيه المواد المخدرة وانقلاب حافله.

وكشفت التحقيقات، أنه قيام المتهم " م.ش.س" سائق، حال قيادته سيارة مخصصة لنقل طلاب إحدى المدراس، وذلك لتوصيل الطلاب الي منزلهم عقب إنهاء اليوم الدراسي، وأثناء سير الحافلة، استخدم مكابح الحافلة، ثم جنحت مما ادي الي انقلابها، وبداخلها الطلاب، مما ادي الي مصرع المجني عليه الطالب  "ع.ع.ع "، وإصابة كل من " ع.ع.ع" و" س.ج.ع" و" ا.ع.ا" و" ف.ا.ي" و" ع.ع.ع"، وبعرض المتهم علي مصلحة الطب الشرعي بمركز السموم بالمستشفي الرئيسي، تبين أن المتهم متعاطي لمخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

السجن المشدد 6 سنوات لسائق بالقتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة بالاسكندرية محكمة جنايات جنايات الإسكندرية

مواد متعلقة

المؤبد لمندوب حجز إداري بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

تداول 209 ألف طن وانتظام حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة

بـ 1.4 مليون جنيه.. حبس عاطل لحيازته كمية من الحشيش بكرموز

"شاهد خالته في الحرام".. الحكم بإعدام أب قتل طفله في الإسكندرية

حبس عاطلين حاولا ترويج 25 كيلو حشيش في الإسكندرية

صاحب أقدم ورشة تصنيع كراسي خيرزان بالإسكندرية: تعلمت المهنة في سن 8 سنوات

السجن 3 سنوات لـ 8 متهمين خطفوا أحد الأشخاص بالإسكندرية

تجديد حبس 6 متهمين بخطف نجل عم أحدهم فى الإسكندرية

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتي اللي حصل"

محمود كهربا يسدد 75 مليون جنيه للزمالك 

وصول أول دفعة من أموال "رأس الحكمة": ماذا عن أسعار الدولار اليوم؟

عاجل| القاهرة الإخبارية: إعدامات داخل المنازل واستهداف بالرصاص الحى فى الضفة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70