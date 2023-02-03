لقيادته السيارة مخمورا.. تجديد حبس نجل فنان سكندرى شهير فى وفاة طفل بالإسكندرية

قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، تجديد حبس إسلام. إ. ا. د، نجل مطرب وفنان سكندري، 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بتصادم سيارته مع سيارة أخرى، مما أدى لوفاة طفل وإصابة والدته بسبب قيادته السيارة برعونة ومخمور وهو ما أثبته توقيع الكشف الطبي عليه.

كما أمرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على كاميرات المراقبة في مكان الواقعة لفحصها.

وقالت والدة الطفل خلال تحقيقات النيابة إن المتهم كان يقود السيارة بسرعة جنونية بشارع المشير بسيدي جابر واصطدم بالسيارة من الخلف رغم أن الشارع كان خاليا من السيارات والمارة وذلك صباح اليوم.

ومن جانبه أكد توني لمعي، محامي أسرة المجني عليه عمر محمود 9 سنوات، أن النيابة وجهت اتهامات للمتهم إسلام. إ. ا. د، في القضية التي حملت رقم 3387 لسنة 2023 جنح سيدي جابر، بالقتل الخطأ والقيادة تحت تاثير الخمور، والقيادة برعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وأثبت تقرير طبي قيادته مخمورا بعد أن أمرت النيابة بتوقيع الكشف الطبي عليه، لافتا إن المتهم اعترف بارتكابه للحادث خلال تحقيقات النيابة، وأثبت ذلك في المحضر، كما أن سبب الوفاة للطفل عمر جاءت بسبب نزيف في المخ بالإضافة إلى جرح في الرأس وسحجات.

وتسبب حادث تصادم سيارتين في شارع المشير بمنطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية، في مصرع طفل مصرع وإصابة سيدة بسبب الطقس السيئ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، والسيدة للمستشفى لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بورود بلاغ بوجود حادث تصادم في شارع المشير ووجود مصابين ووفيات.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وضباط المرور الى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة سيدة ومصرع طفل في حادث تصادم سيارتين بعد اختلال عجلة القيادة، وتم نقل السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج وإزالة أثار الحادث وفتح الطريق.

وتم ضبط المتسبب في الحادث والسيارات بمعرفة ضباط الشرطة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.