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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"شاهد خالته في الحرام".. الحكم بإعدام أب قتل طفله في الإسكندرية

اعدام
اعدام

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي، الثلاثاء، عامل بالإعدام شنقًا عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة بعد اتهامه بقتل طفله بالدفع إلى الترعة خشية كشف أمره بعد إقامة علاقة غير شرعية مع خالته.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله والمستشار ايهاب سلامه محمد شاهين، والمستشار عمر أحمد فتحي علم الدين، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم.

العثور هلي جثه طفل غارق

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 14151 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة محرم بك يفيد بالعثور علي المجني عليه غارقا في إحدى الترع بدائرة القسم.

وتوصلت التحقيقات إلى قيام المتهم "ع.ا.م" عامل بيّت النية وعقد العزم علي إزهاق روح المجني عليه نجله "م.ع.ا" 7 سنوات وقام باستدراجه إلى أحد الأماكن النائية، مدّعيًا تنزهما سويا، وتوجه الي محل الواقعة.

وقام بدفع المجني عليه بمجرى مائي ترعة تاركًا إياه يغرق دون أن يساعده قاصدا إزهاق روحه حتى أيقن أن روحه قد فاضت لبارئها، لعدم كشف سره مع شقيقه زوجته بوجود علاقه غير شرعيه بينهما.

باستدعاء المتهم أقر بارتكاب الواقعة وذلك لقيام المتهم بإقامة علاقة غير مشروعه مع شقيقة زوجته(خالة الطفل) وشاهدهم الطفل فتخلص منه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات والتي قررت حبس المتهم علي ذمة وسرعة طلب تحريات المباحث، والتصريح بدفن جثه الطفل بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة وإحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية لإجراء المحاكمة التي أصدرت حكمها بإحالة المتهم إلى المفتى والحكم علي المتهم في جلستها المنعقدة بالإعدام شنقًا.

الاعدام لعامل قتل نجله الترعة الإسكندرية محكمة جنايات جنايات الإسكندرية

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