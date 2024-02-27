الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حبس عاطلين حاولا ترويج 25 كيلو حشيش في الإسكندرية

متهمين
متهمين

قررت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، حبس عاطلين لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو، بقصد الاتجار به على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهما أثناء تواجدهما بدائرة القسم وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو، ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 1 مليون و750 ألف جنيه تقريبًا، تم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

في سياق متصل، كانت قد قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام بقصد ترويجها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية بنشاط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،4 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

حشيش حبس عاطلين شرق الإسكندرية المنتزه ثالث أمن الأسكندرية

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