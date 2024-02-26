السجن 3 سنوات لـ 8 متهمين خطفوا أحد الأشخاص بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدى سارى حنيش، رئيس المحكمة بمعاقبة تشكيل عصابى مكون من 8 متهمين، بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامهم بخطف واحتجاز، مواطن سورى الجنسية واحتجازه وطلب فدية مالية قدرها مليون ونصف جنيه مقابل إطلاق سراحه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار اشرف حمدى أبو زينة، والمستشار أحمد محمود إبراهيم.

بداية الواقعة

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم ١٩٦٢٠ لسنة ٢٠٢٣ جنايات سيدي جابر، بدأت بتعرف المتهم الاول على شقيق المجنى عليه داخل حجز قسم شرطة الرمل الذى كان محبوسا على ذمة قضية إختلاس، مبلغ مالي قدره مليون ونصف المليون جنيه من الشركة محل علمه ؛ فقرر المتهم خطف شقيقه الموجود خارج الحجز لطلب فدية من ذويه ظنا أن شقيقه المحبوس لديه أموال طائلة حصيلة ما تم اختلاسه.



تحريات المباحث

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الاسكندرية، أنه على إثر ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ ذلك المخطط ووزع الأدوار بينهم بأن قام المتهم الأول بدفع المتهمة الثانية لتوطيد علاقتها بزوجة "السورى" المحبوس، ثم دلتها على محام لتوكيله وذلك للدفاع عن زوجها، وعلى إثر ذلك تمكنت المتهمة الثانية من الوقوف على محل إقامتها ثم قامت بتتبعها إلى محل سكنها إبان إحدى زياراتها لزوجها. بمحبسه.

واستعانت بباقى المتهمين واستأجروا السيارة المستخدمة بالواقعة، وذلك بعد ان علموا خط سير المجنى عليه بصحبة زوجة ال"السورى المحبوس" فى طريقهما الى المحامى المخول بالدفاع عنه، واعترضوا طريقهما، ثم قاموا باختطاف المجني عليه واقتادوه تحت تهديد السلاح الابيض وتعدوا عليه بالضرب وأرغموه على الدخول للسيارة.

وأضافت التحريات أن المتهمين تمكنوا من الاستيلاء على المتعلتقات الشخصية الخاصة بالمجنى عليه كرهًا عنه وقيامهم باقتياده إلى الوحدة السكينة ملك احد المتهمين وعرضوه لتعذيبات بدنية ثم اتصلوا باهلية المجنى عليه وطلبوا فدية مالية مقابل إطلاق سراحه قدرها مليون ونصف المليون جنيه.

ضبط المتهمين

وعلى الفور تم تقنين الإجراءات واستصدار امرًا بضبط وإحضار المتهمين، وتمكنت الأجهزة الامنية من ضبط المتهمين عدا الثانية والسابع، أعقب ذلك إطلاق سراح الشاهد الأول، وبتفتيش المتهمين عثر بحوزة المتهم السادس على سلاح أبيض ( مطواه قرن غزال ) ولفافة تحوي مخدر الهيروين، وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بارتكاب الواقعة على نحو ما توصلت إليه التحريات، وان المتهم المحبوس هو من خطط للجريمة من داخل محبسه، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق والتى قررت إحالة جميع المتهمين الى محكمة جنايات الاسكندرية فاصدرت حكمها المتقدم في جلستها المنعقدة.