عامل قمامة بالإسكندرية يكشف كواليس رد مبلغ مالي لصاحبه: "صليت العصر وطلعت لاقيته"

قال عاشور عيد، عامل بشركة نهضة مصر لجمع القمامة بالإسكندرية، كنت بعمل في تنظيف الشارع بمنطقة سموحة وأثناء عملية عثرت على مبلغ 300 الف جنيه مصري، ثم بعد ذلك أخذتهم وقمت باستكمال عملي، ولم يأتي أحد للسؤال عنهم.

شاهد تجمع من المواطنين

وأضاف عيد أنه قام بعد ذلك بأداء صلاة العصر، وبعد الانتهاء وجد تجمع من المواطنين يبحثون عن مبلغ مالي وعندما سألهم قالوا شاهدنا كاميرات المراقبة ولم نعثر علي أحد وجد شيء، وأكد أنه قام بالسؤال عن صاحب المبلغ المالي، وعندما حضر إليه وصف المبلغ المالي عملات أجنبية وعندما تأكد أنه صاحبها قام بردها له، مؤكدًا أن الرزق الحلال نعمة من عند ربنا.



وأعلن المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر المنوط بها اعمال النظافة بالإسكندرية، أنه أثناء عمل العامل عاشور عيد،

بأحد شوارع منطقة سموحه عثر علي مبلغ مالي بجوار إحدي السيارات وعلي الفور قام بإبلاغ مشرف ومدير المنطقة

وعلي الفور تم الانتقال اليه ومناظره المبلغ وتبين أنه مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يبلغ حوالي ٣٠٠ الف جنيه مصري وعلي الفور وبالبحث بالمنطقة تم الوصول إلي صاحب المبلغ بعد التأكد منه علي نوعية العملة وعددها وتم تسليمه المبلغ.

وأكد أحمد شحاتة مدير المركز الإعلامي للشركة أن المواطن تقدم بالشكر لهذا العامل الأمين والذي يعد نموذجا يحتذي به، وأشار أن إدارة الشركة برئاسة المحاسب حسام الدين إمام والاستاذ محمد السعيد رئيس قطاع شرق، ووجهت بتكريم العامل بشكل عاجل حيث أنه نموذج يحتذي به أمام العاملين.