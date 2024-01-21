رد مبلغ مالي لصاحبه.. شاب يضرب مثالًا للأمانة في الفيوم

ضرب الشاب أحمد محمود، صاحب الـ25عامًا، ابن قرية ترسا بمحافظة الفيوم، مثالًا مُشرفًا فى الأمانة بعدما عثر على كيس بلاستيك بداخله 45 ألف جنيه، وهاتف محمول، ملقي على الأرض، وقام بتسليم المبلغ لصاحبه.

ويقول أحمد محمود، في حديث خاص لـ"الدستور"، إنه يعمل سائق لودر ومقيم بقرية ترسا بمركز سنورس بالفيوم، وكان في طريقه إلى عمله عندما وجد المبلغ، وعقب العثور على المبلغ انتظر حتى قام صاحب المبلغ بالاتصال بي وأكد له أنني في انتظاره.

وأضاف، عندما حضر صاحب المبلغ وأبلغني أن هذه أموال خاصة بعمله، وأنه فقد الأمل في عودته، مشيرًا إلى أنه أثناء تسليم المبلغ له قام صاحب المبلغ بعرض مبلغ من المال له جزاء أمانته ولكنه رفض نهائيًا، وقال له "دي أمانة ورجعت لصاحبها وخلاص وربنا يجازينى خير".

واختتم حديثه قائلاً: "لقد رباني والدي رحمة الله عليه، على حب الخير، وعلمني أن أرد الأمانة لأهلها".