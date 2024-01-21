الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة أسرة فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق أسيوط الغربى بالفيوم

إصابة أسرة
إصابة أسرة

استقبل مستشفى الفيوم العام 4 مصابين من أسرة واحدة بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم بسبب السرعة الزائدة وعدم السيطرة على عجلة القيادة مما أدى إلى انقلابها.

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة 

تلقى  اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد اسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بحدوث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق اسيوط الغربي بدائرة المركز مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة.

مستشفى الفيوم العام 

وعلى الفور انتقلت سيارات مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم إزالة آثار الحادث وتيسير الطريق أمام السيارات ونقل السيارة بعيد عن نهر الطريق وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت قد قررت محكمة جنايات الفيوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة كل من أحمد قطب عبدالسلام، ومحمد قطب عبدالسلام، وعبدالسلام قطب عبدالسلام، وقطب عبدالسلام، المقيمين بقرية النصارية بدائرة قسم شرطة أبشواي بمحافظة الفيوم، والمتهمين بقتل جارهم "أشرف سعيد" 40 سنة، بطلق ناري "فرد خرطوش"، لجلسة الثلاثاء المقبل، لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

تأجيل محاكمة المتهمين بالقتل بسبب خلافات الجيرة في الفيوم

جاء ذلك في جلسة المحكمة المنعقدة بالدائرة الثامنة، برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على حمدي لاشين وهاني رمسيس كامل، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تعود أحداث القضية إلى منتصف أبريل 2022 عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد حسام أنور، رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من العميد خالد حسن، مأمور مركز شرطة أبشواي، بمقتل أربعيني على يد جيرانه، ونشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية النصارية بنطاق المركز.

إصابة أسرة انقلاب سيارة ملاكى طريق أسيوط الغربي بالفيوم مستشفى الفيوم العام اللواء ثروت المحلاوي شرطة النجدة

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