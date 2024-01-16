الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشييع جنازة شاب صدمته سيارة فى الفيوم

تشييع جنازة شاب لقى
تشييع جنازة شاب لقى مصرعه فى حادث أليم بالفيوم

شيع المئات من أهالي قرية أباظة التابعة لمركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم جثمان شاب لقي مصرعه في حادث تصادم أثناء عمله على دراجة نارية "دليفري" بأحد المطاعم بمدينة 6 أكتوبر.


وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية أثناء تشييع الجثمان من مسجد الرحمن بقرية أباظة وسط بكاء وانهيار من أفراد أسرته.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوصول بلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر من مستشفى الشيخ زايد، بوصول عبدالله مسعود عبدالرحمن، 25 سنة، ومقيم بقرية أباظة بمركز يوسف الصديق بالفيوم، إثر تعرضه لحادث تصادم.


وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف، تبين أنه أثناء عودة الشاب من عمله، صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية متسابقةً مع سيارة أخرى، مما أسفر عن مصرعه.


وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ على السيارة والدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.


وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق، والتي صرحت بتسليم جثمان الشاب لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.

تشييع جنازه شاب قرية أباظة الفيوم شرطة يوسف الصديق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة

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