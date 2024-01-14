وفاة طفلين إثر تسرب غاز بمنزلهما فى الفيوم

شيع أهالي قرية النزلة التابعة لمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، جثتي طفلين لقيا مصرعهما نتيجة حدوث تسرب غاز داخل منزلهما، عقب وصولهما من مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وأداء صلاة الجنازة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة إبشواي بالفيوم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمصرع طفلين شقيقين بالاختناق بسبب تسريب الغاز.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة إبشواي، تحت إشراف رئيس مباحث القسم، ورجال وسيارات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وتبينّ وفاة "أحمد خميس راضي محمد"، 12 سنة، وشقيقته "ريتاج خميس راضي محمد"، 10 سنوات.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان التسرب، وجرى نقل جثتي الطفلين إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

فصل الغاز الطبيعي عن المنزل



وجرى إخطار شركة الغاز، التي انتقلت على الفور إلى مكان التسريب، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفصل الغاز عن المنزل لحين الانتهاء من إصلاح التسريب، وإعادة ضخ الغاز مجددًا.

وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.