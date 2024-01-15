الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الفيوم": لا شكاوى من امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023م، بمدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية، بحضور مصطفى مبارك مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية.

 

وتفقدت وكيل الوزارة لجنة مدرسة النهضة الإعدادية للبنات، ولجنة مدرسة السلام الابتدائية، لمتابعة سير وانتظام اللجان، وأكدت على ضرورة توفير بيئة هادئة للطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر، والالتزام بكافة القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والحفاظ على النظافة العامة بالمدرسة، كما تفقدت كنترول المدرسة ولجان التصحيح، وأكدت على مراعاة الدقة والشفافية، وإعطاء كل طالب حقه فى التصحيح.

 

كما تابعت لجنة مدرسة الشهيد مصطفى أحمد أحمد (المسلة الإعدادية للبنات سابقًا)، ولجنة مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات بشرق الفيوم، وتابعت كنترول المدرسة، وشددت بالسماح بدخول أعضاء الكنترول بالمدرسة، وعدم دخول أى من العاملين بالمدرسة إلى حجرة الكنترول، كما وجهت بضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح والرصد.

 

وأكدت الدكتورة أماني قرني، انضباط وانتظام العمل بلجان سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023م، كما أشادت وبالالتزام بالضوابط الامتحانية، كما أكدت وكيل الوزارة، عدم اصطحاب التليفون المحمول للطلاب والمعلمين داخل لجان الامتحان.

 

واطمأنت "وكيل الوزارة" إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، وإلى تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، وسير الامتحان بصورة جيدة، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان.

 

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يجرى تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بالمحافظة، وذلك للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية، ودخول المشروعات حيز الخدمة بكامل طاقتها، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

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وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 2023م مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات مدرسة النهضة الإعدادية للبنات مدرسة الشهيد مصطفى أحمد أحمد

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