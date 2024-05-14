الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نزوح 400 ألف من رفح الفلسطينية جراء تصاعد العدوان الإسرائيلي

نزوح
نزوح

قال مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، يوسف أبو كويك، باتساع دائرة الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

تواصل القصف الجوي

وأشار "أبو كويك"، خلال رساله له على الهواء مباشرة، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز على المداخل الشرقية لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة وتواصل أعمال القصف الجوي والمدفعي، لافتًا إلى نزوح نحو 400 ألف شخص من رفح الفلسطينية خلال الأيام الماضية، جراء تصاعد العدوان الإسرائيلي.

ولفت إلى أن قوات عدوان الاحتلال الإسرائيلي يتوسع على منطقة جباليا، والآليات الإسرائيلية توغلت في المخيم خاصة في المناطق الشرقية منه، فيما تقول المقاومة الفلسطينية هناك إنها استهدفت عدة آليات بجانب قصف القوات المتوغلة في المقبرة الشرقية شرقي مخيم جباليا، وأن هناك اشتباكات تدور بالاسلحة المتسوطة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الذي استهدف عدة مباني سكنية ومراكز للآيواء في جباليا وفي بيت لاهيا شمال القطاع.

رفح الفلسطينية قطاع غزة مخيم جباليا الهجمات الاسرائيلية الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية

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