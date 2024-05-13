عبد الهادي: للمرة الأولى في مصر يتم استخدام الميكنة في حصاد القصب

قال الدكتور محمد أحمد عبد الهادي، مستشار زراعي بالإدارة الزراعية، إن إجمالي مساحة قطاع السادات 45 الف فدان والتي تشمل بنجر السكر والبصل والبطاطي والفاصوليا والفرولة والطماطم وقصب السكر.

قطاع قصب السكر تبلغ مساحته 900 فدان

وأكد، خلال افتتاح مشروع موسم الحصاد عبر "الفيديوكونفراس"، من المرحلة الأولى بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن “ قطاع قصب السكر تبلغ مساحته 900 فدان، وسيتم البدء في الحصاد الآلي وهي تعتبر التجربة الأولى في مصر التي يتم استخدام الميكنة في حصاد القصب”.

استخدام الميكنة يساعد على الحصاد لمساحات كبيرة في وقت قصير

وتابع، أن “استخدام الميكنة يساعد على الحصاد لمساحات كبيرة في وقت قصير، وبالتالي يعمل على توفير وقت الحصاد والمحافظة على جودة المحصول”.

تطوير مشروع مستقبل مصر

ويعد مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.