الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نتنياهو: نخوض حرب وجود فى غزة ونتكبد ثمنًا باهظًا بخسارة جنودنا

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو: إننا سنظل نشعر بخسارة جنودنا الذين قتلوا في الحرب بقطاع غزة على مدار عقود.

وتابع، في مؤتمر صحفي أذاعته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين: إننا نخوض حرب وجود، ومصابنا جلل ويمزق قلوبنا، ورغم ذلك ما زلنا صامدين، مضيفًا: إننا لن نكل حتى نحقق الانتصار الذين يضمن بقاءنا واستمرارنا رغم أننا نتكبد ثمنا باهظا ومؤلما.

وأوضح رئيس وزراء إسرائيل: سنواصل الحرب في قطاع غزة حتى تحقيق الانتصار واستعادة المحتجزين.

رئيس وزراء إسرائيل إسرائيل نتنياهو الحرب في قطاع غزة

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