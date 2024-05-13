نتنياهو: نخوض حرب وجود فى غزة ونتكبد ثمنًا باهظًا بخسارة جنودنا

قال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو: إننا سنظل نشعر بخسارة جنودنا الذين قتلوا في الحرب بقطاع غزة على مدار عقود.

وتابع، في مؤتمر صحفي أذاعته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين: إننا نخوض حرب وجود، ومصابنا جلل ويمزق قلوبنا، ورغم ذلك ما زلنا صامدين، مضيفًا: إننا لن نكل حتى نحقق الانتصار الذين يضمن بقاءنا واستمرارنا رغم أننا نتكبد ثمنا باهظا ومؤلما.

وأوضح رئيس وزراء إسرائيل: سنواصل الحرب في قطاع غزة حتى تحقيق الانتصار واستعادة المحتجزين.