"أونروا": 360 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية ولا مكان آمنًا يذهبون إليه

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنه لا يوجد مكان يذهب إليه النازحون في رفح الفلسطينية ولا أمان دون وقف إطلاق النار.

زيادة عمليات النزوح بسبب عمليات القصف وأوامر الإخلاء الإسرائيلية

وتابعت الوكالة وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن عمليات القصف وأوامر الإخلاء الإسرائيلية الأخرى في شمال، غزة أدت إلى مزيد من النزوح وشعور آلاف العائلات بالخوف.

وأكدت أن هناك نحو 360 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية منذ صدور أوامر الإخلاء الإسرائيلية قبل أسبوع.