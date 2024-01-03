الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2023/ 2024

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء المدن، ومديرى التخطيط بالمراكز، معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية وسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة، خاصة مشروعات الرصف.

محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2023/ 2024

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والمهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمهندس حسام الدين حسن حسين مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام الطرق بالفيوم، والأستاذ حسين رجب مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولي شركات المرافق، وممثلي الجهات ذات الصلة.

وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الحالية 2023/ 2024، خلال المواعيد المقررة، وسرعة إنهاء أعمال متأخرات خطة عام 2022/2023، فى حدود الاعتماد المخصص للمحافظة، ووفقًا للضوابط والشروط المتفق عليها، مع إعطاء أولوية لإنهاء المشروعات القائمة والتى أوشكت على الانتهاء، خاصة التى تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وإعطاء الأولوية لمشروعات الرصف والحوائط الخرسانية التى يجري تنفيذها على الترع، لما لها من أهمية قصوى فى تيسير الحركة اليومية للمواطنين، ومنع انهيار الطرق، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة القصوى من كل الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة.

محافظ الفيوم يوجه بإنهاء أعمال طريق الوادي بقرية النزلة لحل مشكلة انهياره بشكل جذري

ووجه المحافظ، بالتنسيق بين مسئولي مديرية الطرق، ومجلس مدينة يوسف الصديق لإنهاء أعمال طريق الوادي بقرية النزلة لحل مشكلة انهياره بشكل جذري، بالمنطقة الواقعة بين ورش الفخار والسوق، وكذا التنسيق بين مسئولي مديرية الري ومجلس مدينة سنورس، لإنهاء أعمال تكاسي الطريق الرفيع، كما وجه مسئولي الهيئة العامة للطرق بإنهاء أعمال طريق الريان، والطريق السياحي جنوب بحيرة قارون، "المسلات / شكشوك/ قوته"، مع الاستغلال الأمثل للمشى السياحي على ساحل البحيرة، كما أكد على سرعة إنهاء أعمال طريق إطسا / الفيوم، بجانب إنهاء أعمال الانترلوك بمختلف مجالس المدن.

كما وجه محافظ الفيوم، مسئولي الطرق ومجالس المدن بتكثيف العلامات الإرشادية بالطرق التى يتم رصفها، وكذا التنسيق مع الجهات ذات الصلة للمشاركة في تنفيذ بعض أعمال تعلية الأمان بالطرق، خاصة بمداخل القرى الواقعة على الطريق السياحي جنوب بحيرة قارون، موجهًا رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بمعاينة طريق الريان على الطبيعة وإعداد بيان تفصيلي بأعماله، كما أكد المحافظ بالتنسيق المشترك بين رؤساء المدن من جانب، ومسئولي الري من جانب آخر، حول الطرق المقترحة للرصف بالخطة الاستثمارية لعام 2024/ 2025، لتحديد أولويات التنفيذ حسب احتياجات كل مركز، تجنبًا لتعارض الأعمال على المجاري المائية مع أعمال مشروعات أخرى.

وأكد المحافظ، على الارتفاع بمعدلات تنفيذ كافة مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2023 / 2024، على أرض الفيوم، بما يعود بالنفع على المواطنين خاصة مشروعات رصف الطرق، وإنشاء الكباري، وإنشاء الحوائط الخرسانية والتكاسي على الترع والمجاري المائية خاصة أعمال بحر يوسف وسط مدينة الفيوم، بالإضافة إلى شراء الاَلات والمعدات الهندسية، والمستلزمات والمهمات الكهربائية وأعمدة الإنارة، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، والتطوير والتدعيم، وتحسين البيئة، والحماية المدنية والمرور والإسعاف.

محافظ الفيوم معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2023 2024 الدكتور أحمد الأنصارى مجلس مدينة يوسف الصديق بحيرة قارون

مواد متعلقة

إصابة عامل بارتجاج في المخ بعد سقوطه من أعلى سقالة بالفيوم

4 مصابين إثر انقلاب سيارة بالفيوم

مصرع شخص وإصابة 3 فى انقلاب ميكروباص بالفيوم

أمطار غزيرة متفرقة بمختلف مدن وقرى محافظة الفيوم (صور)

الانتهاء من تدشين أكبر مخزن استراتيجى بالفيوم خلال 24 شهرًا

مصرع طفلين بحريق فى الفيوم

إحالة مدير إدارة إبشواى للتحقيق واستبعاد مدير إدارة يوسف الصديق الصحية بالفيوم

السيطرة على حريق نشب فى منزل بالفيوم

الأكثر قراءة

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

عاجل.. 10 آلاف طفل يُصارعون الموت.. نقص حاد فى أدوية السرطان بقطاع غزة

حبس موظف سب طبيبًا داخل عيادته بـ"ألفاظ نابية"

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024 والقنوات الناقلة

مسؤول أمريكي كبير: استهداف العاروري يهدد محادثات وقف القتال وتحرير المحتجزين

الرئيس السيسى: يجب اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لوقف معاناة الشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

مستعمرون ينصبون أعمدة كهرباء تمهيدًا لإقامة بؤرة استعمارية جنوب شرق بيت لحم

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس