الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة عامل بارتجاج في المخ بعد سقوطه من أعلى سقالة بالفيوم

اسعاف
اسعاف

أصيب عامل بارتجاج في المخ وكدمات وسجاجات متفرقة بالجسم، عقب سقوطه من أعلى سقالة بقرية الشيخ فضل التابعة لقسم شرطة أول الفيوم  بمحافظة الفيوم، أثناء العمل بمنزل تحت الإنشاء.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي  مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة الفيوم  ، بورود بلاغ  من مستشفى الفيوم العام، يفيد بوصول المدعو "رمضان جمعه " 29 سنة، عامل ومقيم قريه الشيخ فضل بدائرة المركز، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج ادعاء سقوط من علو.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤاله أكد أنه حال مباشرة عمل واجهة أحد المنازل تحت الإنشاء بذات الناحيه اختل توازنه وسقط من أعلى، ما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19856 لسنه 2024ادارى مركز الفيوم  ، وجار استكمال والعرض على الجهات المختصة لمباشره التحقيقات.

وكان قد أًصيب 4 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي أمام قرية الاخصاص بمركز سنورس، شمال محافظة الفيوم، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سنورس، بورود بلاغٍ من شرطه النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي  أمام قرية الاخصاص بدائرة المركز ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبيَّن إصابة 4 أشخاص من بينهم طفلان، إثر انقلاب السيارة على جانبي الطريق، إثر انفجار الإطار الأمامي للسيارة نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

إصابة عامل بارتجاج في المخ اللواء ثروت المحلاوي قسم شرطة أول الفيوم مستشفى الفيوم العام قرية الشيخ فضل

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