الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

4 مصابين إثر انقلاب سيارة بالفيوم

اسعاف
اسعاف

أًصيب 4 أشخاص، قبل قليل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي أمام قرية الاخصاص بمركز سنورس، شمال محافظة الفيوم، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سنورس، بورود بلاغٍ من شرطه النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي  أمام قرية الاخصاص بدائرة المركز ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبيَّن إصابة 4 أشخاص من بينهم طفلان، إثر انقلاب السيارة على جانبي الطريق، إثر انفجار الإطار الأمامي للسيارة نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

4 مصابين في حادث انقلاب ملاكي بالفيوم

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي؛ لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وبحسب التقرير الطبي، تبين أنّ الإصابات تنوعت بين جروح قطعية وكسور وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وجميعهم يتلقون العلاج اللازم داخل مستشفى سنورس المركزي.

وتم تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة المختصه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محافظة الفيوم اللواء ثروت المحلاوي مستشفي سنورس المركزي انقلاب سيارة ملاكى إصابة 4أشخاص

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