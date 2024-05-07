تأجيل محاكمة محامي جنوب الشرقية لدور أغسطس.. وانتداب لجنة من الطب الشرعي

نظرت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها، اليوم الثلاثاء، قضية محامي جنوب الشرقية، وأزمتهم مع أسرة نقيب المحامين الفرعي هناك عادل عفيفي، والمتهم فيها 5 محامين بالبطلجة واستعراض القوة.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لدور أغسطس وانتداب لجنة من ٣ خبراء من مصلحة الطب الشرعي في القاهرة للكشف على المتهمين والمجني عليهم لتحديد العاهات واستدعاء بعض الأفراد لسؤالهم، استجابة لمطالب هيئة الدفاع المشكلة من عدد من النقابيين وشيوخ المهنة.

وضم تشكيل هيئة الدفاع كل من: محمد ثروت اباظة، وسامح مريت ووائل ذكري، وخلف شعيب، ومحمد جلال، وياسر شعراوي، ود.ايمن عطاالله، واسامة ناصف، ولفيف من محامين الشرقية.

تفاصيل الواقعة



تعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية عام 2022، عندما شهد محيط محكمة الزقازيق الإبتدائية بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، اشتباكات بالأسلحة البيضاء بين أسرة المحامي عادل عفيفي وعدد من المحامين أعضاء الجمعية العمومية هناك، مما رتب إصابات، وتم عمل محاضر بالواقعة وصل أحدها إلى مرحلة الجنايات الآن.

وأكد المحامون المتهمون أن القضية أساسها خلافات نقابية سابقة واتهامات بالتربح والفساد يخص سياسات النقيب الفرعي الذي شكل مجلس موازٍ لمجلس النقابة وتسبب ذلك في مشاحنات داخل النقابة الفرعية، وصلت إلى التعدي بالضرب على أمين عام النقابة شوكت العاشري أمام المحامين واستخدام البلطجة ومحاربة المحامين والتعدي عليهم من أسرة النقيب الفرعي داخل المحكمة وخارجها.

مبادرات صلح لاحتواء الأزمة مع رفض النقيب الفرعي

وفي الوقت الذي طالب فيه المحامون المتهمون بمبادرات صلح واحتواء الأزمة بعيدا عن المحاكم، يتمسك النقيب الفرعي وأسرته بحل القضية قضائيا برفض أي مبادرات للصلح تمت من النقيب العام أو شيوخ المهنة على مدار فترات سابقة، ويؤكدون ان القضية ليست نقابية ويجب حلها أمام المحاكم.