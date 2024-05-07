الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة محامي جنوب الشرقية لدور أغسطس.. وانتداب لجنة من الطب الشرعي

هيئة الدفاع
هيئة الدفاع

نظرت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها، اليوم الثلاثاء، قضية محامي جنوب الشرقية، وأزمتهم مع أسرة نقيب المحامين الفرعي هناك عادل عفيفي، والمتهم فيها 5 محامين بالبطلجة واستعراض القوة.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لدور أغسطس وانتداب لجنة من ٣ خبراء من مصلحة الطب الشرعي في القاهرة للكشف على المتهمين والمجني عليهم لتحديد العاهات واستدعاء بعض الأفراد لسؤالهم، استجابة لمطالب هيئة الدفاع المشكلة من عدد من النقابيين وشيوخ المهنة.

وضم تشكيل هيئة الدفاع كل من: محمد ثروت اباظة، وسامح مريت ووائل ذكري، وخلف شعيب، ومحمد جلال، وياسر شعراوي، ود.ايمن عطاالله، واسامة ناصف، ولفيف من محامين الشرقية.

txt

محدد لنظرها 7 مايو أمام الجنايات.. القصة الكاملة لأزمة "محامين الشرقية"

txt

الثلاثاء.. بدء محاكمة محامي جنوب الشرقية بتهم البلطجة واستخدام القوة

تفاصيل الواقعة
 

تعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية عام 2022، عندما شهد محيط محكمة الزقازيق الإبتدائية بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، اشتباكات بالأسلحة البيضاء بين أسرة المحامي عادل عفيفي وعدد من المحامين أعضاء الجمعية العمومية هناك، مما رتب إصابات، وتم عمل محاضر بالواقعة وصل أحدها إلى مرحلة الجنايات الآن.

وأكد المحامون المتهمون أن القضية أساسها خلافات نقابية سابقة واتهامات بالتربح والفساد يخص سياسات النقيب الفرعي الذي شكل مجلس موازٍ لمجلس النقابة وتسبب ذلك في مشاحنات داخل النقابة الفرعية، وصلت إلى التعدي بالضرب على أمين عام النقابة شوكت العاشري أمام المحامين واستخدام البلطجة ومحاربة المحامين والتعدي عليهم من أسرة النقيب الفرعي داخل المحكمة وخارجها.

مبادرات صلح لاحتواء الأزمة مع رفض النقيب الفرعي

وفي الوقت الذي طالب فيه المحامون المتهمون بمبادرات صلح واحتواء الأزمة بعيدا عن المحاكم، يتمسك النقيب الفرعي وأسرته بحل القضية قضائيا برفض أي مبادرات للصلح تمت من النقيب العام أو شيوخ المهنة على مدار فترات سابقة، ويؤكدون ان القضية ليست نقابية ويجب حلها أمام المحاكم.

محكمة جنايات الزقازيق محامي جنوب الشرقية عادل عفيفي مصلحة الطب الشرعي محكمة الزقازيق المحامين

الأكثر قراءة

عاجل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

تبدأ غدًا.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

خيانة وقتل وهروب.. تحقيقات الأمن تكشف تفاصيل جريمة "العشق الحرام" بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة