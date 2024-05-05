الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الثلاثاء.. بدء محاكمة محامي جنوب الشرقية بتهم البلطجة واستخدام القوة

محامي الشرقية
محامي الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق في جلستها بعد غدٍ قضية محامي جنوب الشرقية وأزمتهم مع أسرة نقيب المحامين الفرعي هناك عادل عفيفي، والمتهم فيها 5 محامين بالبطلجة واستعراض القوة.

txt

محدد لنظرها 7 مايو أمام الجنايات.. القصة الكاملة لأزمة "محامين الشرقية"

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية عام 2022، عندما شهد محيط محكمة الزقازيق الإبتدائية بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، اشتباكات بالأسلحة البيضاء بين أسرة المحامي عادل عفيفي وعدد من المحامين أعضاء الجمعية العمومية هناك، ما رتب إصابات، وتم عمل محاضر بالواقعة وصل أحدها إلى مرحلة الجنايات الآن.

ويتداول حول الواقعة روايتان إحداهمها تخص أسرة النقيب الفرعي التي تؤكد أن السبب يعود إلى قيام النقيب الفرعي عادل عفيفي بمنع تسرب أموال النقابة في "بوفيه وطابعة أوراق" غرفة المحامين إلى جيوب عدد من المحامين دون النقابة الفرعية، مما أثار غضب هؤلاء المحامين، مما دفعهم إلى التعدي على نجل النقيب الفرعي وحرسه الخاص بالضرب المبرح وبأسلحة بيضاء مما رتب إصابتهم بشكل بالغ، وهو ما يخرج -في نظرهم- القضية عن الشأن النقابي.

أما الرواية الأخرى وتخص المحامين المحالين للجنايات -5 محامين أغلبهم في جدول النقض-، فتشير إلى أن القضية أساسها خلافات نقابية سابقة واتهامات بالتربح والفساد يخص سياسات النقيب الفرعي الذي شكل مجلس موازٍ لمجلس النقابة وتسبب ذلك في مشاحنات داخل النقابة الفرعية، وصلت إلى التعدي بالضرب على أمين عام النقابة شوكت العاشري أمام المحامين أو استخدام البلطجة ومحاربة المحامين والتعدي عليهم من أسرة النقيب الفرعي داخل المحكمة وخارجها.

في الوقت الذي طالب فيه المحامون المتهمون بمبادرات صلح واحتواء الأزمة بعيدا عن المحاكم، يتمسك النقيب الفرعي وأسرته بحل القضية قضائيا برفض أي مبادرات للصلح تمت من النقيب العام أو شيوخ المهنة على مدار فترات سابقة.

محكمة جنايات الزقازيق محامي جنوب الشرقية نقيب المحامين عادل عفيفي الزقازيق

الأكثر قراءة

هيئة البث الإسرائيلية: المقترح المصرى حظي بتأييد جميع أعضاء مجلس الوزراء الحربى

محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان.. بكى فى رسالة صوتية على الهواء

ما بعد الإصلاحات.. المؤسسات الدولية تشهد للاقتصاد المصري

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

حقيقة خطف مواطنة داخل سيارة تطبيق إلكترونى فى التجمع

الداخلية تكشف حقيقة إلقاء ربة منزل من سيارة وخطف أولادها فى دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى لنتنياهو: الصفقة المصرية فرصتنا لإعادة المحتجزين

نتنياهو يواصل جهوده لعرقلة المفاوضات مع حماس

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة