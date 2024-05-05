الثلاثاء.. بدء محاكمة محامي جنوب الشرقية بتهم البلطجة واستخدام القوة

تنظر محكمة جنايات الزقازيق في جلستها بعد غدٍ قضية محامي جنوب الشرقية وأزمتهم مع أسرة نقيب المحامين الفرعي هناك عادل عفيفي، والمتهم فيها 5 محامين بالبطلجة واستعراض القوة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية عام 2022، عندما شهد محيط محكمة الزقازيق الإبتدائية بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، اشتباكات بالأسلحة البيضاء بين أسرة المحامي عادل عفيفي وعدد من المحامين أعضاء الجمعية العمومية هناك، ما رتب إصابات، وتم عمل محاضر بالواقعة وصل أحدها إلى مرحلة الجنايات الآن.

ويتداول حول الواقعة روايتان إحداهمها تخص أسرة النقيب الفرعي التي تؤكد أن السبب يعود إلى قيام النقيب الفرعي عادل عفيفي بمنع تسرب أموال النقابة في "بوفيه وطابعة أوراق" غرفة المحامين إلى جيوب عدد من المحامين دون النقابة الفرعية، مما أثار غضب هؤلاء المحامين، مما دفعهم إلى التعدي على نجل النقيب الفرعي وحرسه الخاص بالضرب المبرح وبأسلحة بيضاء مما رتب إصابتهم بشكل بالغ، وهو ما يخرج -في نظرهم- القضية عن الشأن النقابي.

أما الرواية الأخرى وتخص المحامين المحالين للجنايات -5 محامين أغلبهم في جدول النقض-، فتشير إلى أن القضية أساسها خلافات نقابية سابقة واتهامات بالتربح والفساد يخص سياسات النقيب الفرعي الذي شكل مجلس موازٍ لمجلس النقابة وتسبب ذلك في مشاحنات داخل النقابة الفرعية، وصلت إلى التعدي بالضرب على أمين عام النقابة شوكت العاشري أمام المحامين أو استخدام البلطجة ومحاربة المحامين والتعدي عليهم من أسرة النقيب الفرعي داخل المحكمة وخارجها.

في الوقت الذي طالب فيه المحامون المتهمون بمبادرات صلح واحتواء الأزمة بعيدا عن المحاكم، يتمسك النقيب الفرعي وأسرته بحل القضية قضائيا برفض أي مبادرات للصلح تمت من النقيب العام أو شيوخ المهنة على مدار فترات سابقة.