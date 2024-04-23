محدد لنظرها 7 مايو أمام الجنايات.. القصة الكاملة لأزمة "محامين الشرقية"

تعقد محكمة جنايات الزقازيق في 7 مايو القادم، جلستها الأولى لنظر قضية محامي جنوب الشرقية، وأزمتهم مع أسرة نقيب المحامين الفرعي هناك عادل عفيفي.

ويبحث النقيب العام للمحامين وعدد من شيوخ المهنة والمحتكين بالشأن النقابي خلال هذه الفترة، عقد جلسة صلح بين الطرفين منعا لوصول القضية إلى صدور أحكام فيها تهدد المحامين وأسرهم.

تفاصيل الواقعة

الواقعة تعود إلى نهاية عام 2022، بعد أن شهد محيط محكمة الزقازيق الإبتدائية بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، اشتباكات بالأسلحة البيضاء بين أسرة المحامي عادل عفيفي وعدد من المحامين، مما رتب إصابات، وتم عمل محاضر بالواقعة وصل أحدها إلى مرحلة الجنايات الآن.

الاشتباكات تمت بين أسرة نقيب المحامين الفرعي بجنوب الشرقية عادل عفيفي وحوالي 5 محامين أغلبهم في جدول النقض بسبب خلافات نقابية سابقة واتهامات بالتربح والفساد وغيره، ووصلت إلى إصابة السيد عادل عفيفي، نجل النقيب الفرعي بجروح وأيضا حارسه الشخصي، وكذلك التعدي على المحامين داخل غرفتهم بالمحكمة.

مشاحنات داخل النقابة الفرعية

وتقول رواية المحامين المتهمين في الواقعة، بأن سبب الخلاف يعود إلى تشكيل نقيب المحامين الفرعي لمجلس موازي وتسبب ذلك في مشاحنات داخل النقابة الفرعية.

المحامي وليد العيوطي، أحد المتهمين في القضية، أوضح لـ"الدستور": “بسبب انتقاد سياسات النقيب الفرعي والحديث عن شبهات أو تعديه بالضرب على أمين عام النقابة شوكت العاشري أمام المحامين أو استخدام البلطجة ومحاربة المحامين والتعدي عليهم ومنهم د. نجلاء الغريب، فوجئنا ببلطجية وأسرته دخلوا للتعدي علينا داخل غرفة المحامين في المحكمة، لكن حرس المحكمة تدخل وأخرجهم فانتظرونا في الخارج واعتدوا علينا، وزوروا تقارير طبية لنفاجأ لاحقا بأننا "5 محامين” متهمين بالبلطجة واستعراض القوة".

القصة الكاملة لقضية "محامي الشرقية"

القصة الكاملة لقضية "محامي الشرقية"

القصة الكاملة لقضية "محامي الشرقية"

نجل نقيب المحامين

على الجانب الآخر أكد السيد عادل عفيفي، أن السبب في الواقعة يعود إلى قيام النقيب الفرعي عادل عفيفي بمنع تسرب أموال النقابة في "بوفيه وطابعة أوراق" غرفة المحامين إلى جيوب عدد من المحامين دون النقابة الفرعية، مما أثار غضب هؤلاء المحامين.

وأضاف: انتظروني امام المحكمة وتعدوا علي بالضرب المبرح وبأسلحة بيضاء وبسبب وجود أعمامي في محيط المحكمة حضروا واشتبكوا مع هؤلاء لحمايتي، وقضيت بعد الواقعة 10 أيام في المستشفى وهناك تقرير طبي يؤكد ذلك، وهذه الواقعة تخرج عن الشأن النقابي تماما وأتمسك بحلها أمام المحكمة".

القصة الكاملة لقضية "محامي الشرقية"

القصة الكاملة لقضية "محامي الشرقية"

مبادرات لحل الأزمة بالصلح

فيما طالب الدكتور أيمن عطالله، المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، نقيب ومجلس النقابة العامة للمحامين بضرورة التدخل لحل مشكلة محامي جنوب الشرقية مع أسرة نقيبها الفرعي منعا لتفاقم الأزمة وصدور أحكام جنائية ضدهم.

وقال عطالله في بيان له: منذ اللحظة الأولى لمشكلة عدد من محامي جنوب الشرقية مع نجل نقيب محامي جنوب الشرقية، قد حرصت على التواصل مع جميع الأطراف هدفا لحل المشكلة داخل نقابتنا باعتبارها البيت الكبير ولعدم الدخول إلى مجال لتهديد المحامين بنظر القضية بين أروقة المحاكم".

ولفت أنه في حال تطور القضية إلى صدور أحكام ضد المحامين -وهو أمر متوقع- فسوف يمثل الأمر وصمة عار في جبين نقيب ومجلس النقابة، خاصة وأن ذلك يتنافى مع دور النقابة في احتواء الخلافات بين أعضائها، كما يضر صورة المحامين أمام القضاء.

واقترح عطالله، أن تتدخل النقابة العامة بتشكيل لجنة لسماع جميع الأطراف في الواقعة وتنتهي إلى قرارها الملزم للجميع وفي حالة وجود تجاوزات من أي طرف يتم التعامل معه بالأدوات النقابية.