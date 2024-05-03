الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

غدًا.. نظر دعوى عدم دستورية المادة المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، دعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتطالب الدعوى رقم 117 لسنة 25 دستورية جديدة بالحكم بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على:

استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية.

المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمى المطالبة بعدم دستورية المؤجر والمستأجر

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