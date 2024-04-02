الثلاثاء 02 أبريل 2024
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حوادث

قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية

المستشار مسعد عبدالمقصود
المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني

هنأ المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة.

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وقال رئيس قضايا الدولة: نسأل المولى عز وجل أن يديم على سيادته التوفيق والسداد في قيادة مصرنا الحبيبة وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا ضد كيد الكائدين وعبث العابثين، مؤكدين على اصطفاف جميع مستشاري الهيئة والشعب الذي اختار سيادته في انتخابات حرة نزيهة، خلف قيادة فخامته الرشيدة نحو تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم في الازدهار والتقدم.

 

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

قضايا الدولة أداء اليمين الدستوري السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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