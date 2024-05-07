الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بحوزته ترسانة أسلحة.. مصرع خط أسيوط في مواجهة مع الشرطة

الأسلحة المضبوطة
الأسلحة المضبوطة

وقع تبادل لإطلاق النيران بين قوات الشرطة مع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، في مركز الفنح بأسيوط ولقى المتهم مصرعه وعثر بحوزته على تراسنة أسلحة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة سبق اتهامه فى عدة قضايا أبرزها (مخدرات - قتل - سلاح " ، ومطلوب التنفيذ عليه فى جنايتى “قتل عمد”، سلاح، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة. 

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مصرع عنصر إجرامى فى مواجهات مع الشرطة أثناء سرقة محل بقنا

باستهدافه بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه وعُثر بحوزته على (9 بندقية آلية – 15 بندقية خرطوش – 24 فرد محلى – 9 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 3 كيلو جرام للحشيش، كيلو جرام لمخدر الشابو – كمية من مخدر الهيروين)، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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