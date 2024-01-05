إصابة 4 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

أصيب 4 عمال، بجروح وسحجات وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد الصوامع باتجاه قريه قصر الباسل بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب بطريق اسيوط الصحراوي الغربي باتجاه قريه قصر الباسل بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 4 أشخاص في الحادث

وأسفر حادث انقلاب سيارة ربع نقل عن إصابة 4 أشخاص بإصابات بسيطة، وهم:سيد دياب، 56 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فوزي علي ابراهيم، 23 سنة، مصاب بكسر في الكتف الأيمن، محمد ربيع، 19 سنه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد علي، 19 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين إلى المستشفى

وانتقلت سيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

إزالة آثار الحادث



جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وكان قد أصيب عامل بارتجاج في المخ وكدمات وسجاجات متفرقة بالجسم، عقب سقوطه من أعلى سقالة بقرية الشيخ فضل التابعة لقسم شرطة أول الفيوم بمحافظة الفيوم، أثناء العمل بمنزل تحت الإنشاء.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة الفيوم ، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، يفيد بوصول المدعو "رمضان جمعه " 29 سنة، عامل ومقيم قريه الشيخ فضل بدائرة المركز، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج ادعاء سقوط من علو.