الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب 4 عمال، بجروح وسحجات وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد الصوامع باتجاه قريه قصر الباسل  بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة


تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب بطريق اسيوط الصحراوي الغربي باتجاه قريه قصر الباسل بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 4 أشخاص في الحادث

وأسفر حادث انقلاب سيارة ربع نقل عن إصابة 4 أشخاص بإصابات بسيطة، وهم:سيد دياب، 56 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فوزي علي ابراهيم، 23 سنة، مصاب بكسر في الكتف الأيمن، محمد ربيع، 19 سنه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد علي، 19 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين إلى المستشفى

وانتقلت سيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

إزالة آثار الحادث


جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وكان قد أصيب عامل بارتجاج في المخ وكدمات وسجاجات متفرقة بالجسم، عقب سقوطه من أعلى سقالة بقرية الشيخ فضل التابعة لقسم شرطة أول الفيوم  بمحافظة الفيوم، أثناء العمل بمنزل تحت الإنشاء.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي  مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة الفيوم  ، بورود بلاغ  من مستشفى الفيوم العام، يفيد بوصول المدعو "رمضان جمعه " 29 سنة، عامل ومقيم قريه الشيخ فضل بدائرة المركز، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج ادعاء سقوط من علو.

اصابة 4 عمال إنقلاب سيارة ربع نقل طريق أسيوط الصحراوى الغربي قرية قصر الباسل مركز شرطة الفيوم مركز شرطة إطسا

مواد متعلقة

رئيس مدينة سنورس بالفيوم يتابع أعمال معالجة الهبوط الأرضي بقرية بيهمو

وكيل "تعليم الفيوم": لا إصابات بـ"الجدرى المائى" فى مدارس المحافظة

محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2023/ 2024

إصابة عامل بارتجاج في المخ بعد سقوطه من أعلى سقالة بالفيوم

محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم لعدد من الحالات المرضية

4 مصابين إثر انقلاب سيارة بالفيوم

مصرع شخص وإصابة 3 فى انقلاب ميكروباص بالفيوم

أمطار غزيرة متفرقة بمختلف مدن وقرى محافظة الفيوم (صور)

الأكثر قراءة

خلال دقائق.. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

عاجل.. استهداف المعالم الأثرية.. محاولات إسرائيلية لطمس هوية قطاع غزة

محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا من الكونجرس الأمريكى بالعريش

شهادات ادخار بنكى مصر والأهلى 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

فرصة لـ«سيتي».. ليفربول أبرز الخاسرين من البطولات القارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار