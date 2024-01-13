وصول المتهم بقتل شقيقه تحت حراسة مشددة إلى محكمة الفيوم

وصل اليوم السبت، المتهم مصطفى محمد شعبان المتهم بإنهاء حياة شقيقه حماده محمد شعبان بعد طعنه بسلاح أبيض "سكين" قاصدا من ذلك قتله، للمثول أمام هيئة محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، في التهم المنسوبة إليه.

تفاصيل القضية



وتعود أحداث القضية إلى العاشر من مايو من العام المنصرم عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بمقتل شخص يدعي " حمادة محمد شعبان " على يد شقيقه " مصطفى محمد شعبان"، بطعنة بسلاح أبيض، إثر خلافات على قطعة أرض من ميراث والدهما.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال المعاينة الأولية مقتل شاب في العقد الثالث من العمر على يد شقيقه بسبب خلاف على الميراث.

وجرى نقل الجثمان بسيارة مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي، تحت تصرف الجهات الأمنية، وتم تحرير المحضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والعرض على الجهات الأمنية لمباشرة التحقيق، والتي قررت بسرعة القبض على الجاني والسلاح المستخدم.

وكان قد أصيب 4 عمال، بجروح وسحجات وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد الصوامع باتجاه قرية قصر الباسل بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.