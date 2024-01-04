وكيل "تعليم الفيوم": لا إصابات بـ"الجدرى المائى" فى مدارس المحافظة

أكد الدكتورة أماني قرني، وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عدم وجود أي إصابات بالجدري المائي في مدارس المحافظة، مشيرة إلى عمل غرفة طوارئ لاستقبال أي إخطار من الإدارات التعليمية بظهور حالات معدية من عدمه.

لا إصابات بالجدري المائي بين طلاب المدارس

وأشارت وكيلة الوزارة، إلى أن العمل وأداء الإمتحانات بنفس المواعيد المحددة والمقررة في جداول الامتحانات بصفوف النقل الابتدائية والإعدادية.

وأوضحت وكيلة الوزارة، أن تطعيم الجديري المائي ليست له جرعات تنشيطية، ولكن لا بد من الإجراءات الاحترازية، مشيرةً إلى أن التطعيمات تقلل حدة المرض ولا تقضي على المرض الفيروسي نهائيًا.

وطمأنت د. أماني قرني أولياء الأمور بأنه لا داعي للقلق من التعليمات الرسمية التي أصدرتها الوزارة بشأن ظهور الجدري المائي بين الطلاب.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتمع مع رؤساء المدن، ومديرى التخطيط بالمراكز، معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية وسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة، خاصة مشروعات الرصف.