الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم لعدد من الحالات المرضية

محافظ الفيوم يوجه
محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل

وجّه الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم لعدد من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، مع توفير مساعدات عاجلة ومعاشات ومشروعات تنموية لعدد آخر، كما وجّه بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب والفتيات خاصة ذوي الهمم.

محافظ الفيوم يوجِّه بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص لذوي الهمم

جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد، السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والأستاذ جبريل عبدالوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهناء عبدالفتاح وكيل وزارة العمل، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وأحمد محمد فهيم نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور شريف غبريال مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بالفيوم، والدكتورة شيرين فتحي، مدير المكتب الفني، والأستاذة رحاب أبوغرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ومسئولي جمعيات "رسالة، وصلاح الدين الأيوبي للتنمية، ومصر الخير"، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.

وخلال اللقاء، وجّه محافظ الفيوم مسئولي مديرية الصحة بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبى اللازم لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، وإجراء عملية لسيدة تعاني من نزيف بالرحم وصرف العلاج اللازم لها، بجانب فرصة عمل لزوجها من ذوي الهمم تتناسب وظروفه المعيشية، والعمل على حجز أحد المرضى بمستشفى الفيوم العام يعانى من تشنجات، مع توفير العلاج المناسب له لحين استقرار حالته الصحية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتلميذ يحتاج لتغيير مفصل الفخذ، وتوفير العلاج اللازم لتلميذ يعاني من مرض بالقلب، مع توفير تدخلات الحماية الاجتماعية اللازمة لأسرته، بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، وسرعة توفير المساعدات العاجلة لتلك الحالات من قبل مسئولي التضامن الاجتماعي.

كما استمع المحافظ لمطلب عدد من المواطنين، بشأن توفير مساعدات مالية وعينية عاجلة، ومعاشات شهرية للأسر الأولى بالرعاية، موجهًا مسئولى التضامن الاجتماعى بدراسة حالاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم، مع سرعة بحث ودراسة توفير معاش تكافل وكرامة لشاب كفيف، والتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لمساعدة مواطنة في توفير أجهزة كهربائية ومستلزمات منزلية لابنتها المقبلة على الزواج، بجانب عمل تدخلات الحماية الاجتماعية اللازمة لسيدة فقدت عائلها بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، كما وجّه مسئولي القوى العاملة، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص خاصة ذوي الهمم، بما يتناسب مع ظروفهم المعيشية والصحية ومؤهلاتهم العلمية، بجانب توجيه مسئولي فرع جهاز تنمية المشروعات بتوفير الدعم اللازم للأولى بالرعاية لفتح مشروعات تنموية تعينهم على مطالب الحياة.

وبشأن تكرار شكوى أحد المواطنين من عدم ردم مستنقعات وتجمعات للمياه بشكل كامل، خلف مدرسة الإيمان الخاصة بقرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم، مما يسبب انتشار البعوض والناموس، ويهدد صحة التلاميذ والمواطنين للعدوى بالأمراض، على الفور وجّه محافظ الفيوم، رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بمراجعة الأمر والمعاينة على الطبيعة، بالتنسيق مع مسئولي مجلس مدينة الفيوم، والري، والعمل على ردم المستنقع بشكل كامل، مع وضع الحلول الجذرية لعدم تكرار المشكلة، كما وجه بشفط المياه وردم جميع البرك والأماكن التي يشكو الأهالي من وجود تجمعات مياه ومستنقعات بها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل
محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل
محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل
محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل
محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل
محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل
محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل
محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل
محافظ الفيوم توفير فرص عمل شركات ومصانع القطاع الخاص لذوي الهمم الدكتور أحمد الأنصارى اللقاء الدوري لخدمة المواطنين

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