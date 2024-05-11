السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

التوصل إلى اتفاق هدنة.. تصريحات أمريكية جديدة بشأن هجوم الاحتلال على رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

استبعد البيت الأبيض اليوم السبت، وصول مستوى العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية إلى مرحلة الهجوم البري واسع النطاق. 

عمليات محدودة

وقال مستشار الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، جون كيربي- حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية- "إن العمليات الحالية في رفح الفلسطينية محدودة، وتشارك فيها قوات إسرائيلية منتشرة في المنطقة منذ البداية"، مجددًا قلق واشنطن من تداعيات الهجوم على المدينة المكتظة بالنازحين.

ورجح كيربي إمكانية التوصل إلى اتفاق تسوية يدفع للإفراج عن الرهائن.

وكان جون كيربي أكد- في وقت سابق- أن اجتياح رفح الفلسطينية لن يدعم هدف إسرائيل المتمثل في هزيمة حركة حماس. 

البيت الأبيض رفح العمليات العسكرية مجلس الأمن القومي رفح الفلسطينية

مواد متعلقة

الأرصاد: طقس السبت حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه.. وتباين اليورو والإسترليني

وزير الطيران يرحب بإقامة معرض "مصر الدولى للطيران والفضاء" بمطار العلمين

وزير الدفاع الإسرائيلى مُلمحًا لحرب محتملة مع "حزب الله": هذا الصيف قد يكون "حارًا"

أوستن: لم نتخذ قرارًا نهائيًا بشأن كيفية التعامل مع شحنة الأسلحة المعلقة لإسرائيل

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 477 ألف جندى منذ بدء العملية العسكرية

محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية

الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتعزية

الأكثر قراءة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

اغتنم الفرصة.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف شاغرة في مجال المبيعات

سيارة نقل محملة بالرمال تدهس سيارات إنقاذ على "دائرى المعادى"

تحرك أمنى عاجل.. كواليس القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا

التوصل إلى اتفاق هدنة.. تصريحات أمريكية جديدة بشأن هجوم الاحتلال على رفح الفلسطينية

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه.. غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ218 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يوسع غاراته على مختلف مناطق غزة

اتفاقية السلام فى خطر.. هل تدرك إسرائيل الرسالة المصرية جيدًا؟

المناورة.. لماذا يتلاعب نتنياهو بـ«صفقة وقف إطلاق النار»؟