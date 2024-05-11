التوصل إلى اتفاق هدنة.. تصريحات أمريكية جديدة بشأن هجوم الاحتلال على رفح الفلسطينية

استبعد البيت الأبيض اليوم السبت، وصول مستوى العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية إلى مرحلة الهجوم البري واسع النطاق.

عمليات محدودة

وقال مستشار الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، جون كيربي- حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية- "إن العمليات الحالية في رفح الفلسطينية محدودة، وتشارك فيها قوات إسرائيلية منتشرة في المنطقة منذ البداية"، مجددًا قلق واشنطن من تداعيات الهجوم على المدينة المكتظة بالنازحين.

ورجح كيربي إمكانية التوصل إلى اتفاق تسوية يدفع للإفراج عن الرهائن.

وكان جون كيربي أكد- في وقت سابق- أن اجتياح رفح الفلسطينية لن يدعم هدف إسرائيل المتمثل في هزيمة حركة حماس.