البيت الأبيض: نقص إمدادات الأسلحة تسبب في فقدان الجيش الأوكراني زمام المبادرة

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، يوم الجمعة، إن نقص إمدادات الأسلحة الأمريكية منذ أشهر تسبب في فقدان قوات كييف زمام المبادرة.



وأكد كيربي خلال مؤتمر صحفي أن استعادة الجيش الأوكراني لزمام المبادرة قد يستغرق وقتا.



وقال: "إن تأخير الكونجرس لعدة أشهر إقرار التمويل الإضافي أعطى روسيا أفضلية، والأوكرانيون بحاجة إلى وقت لاستعادة زمام المبادرة".



وأشار كيربي إلى أن إدارة البيت الأبيض بينما كانت تنتظر الموافقة التشريعية، حققت روسيا مزايا تكتيكية.



وفي وقت سابق من الجمعة، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار إلى كييف.



هذا وقد تضاعفت خسائر قوات كييف في الأرواح والعتاد خلال الأشهر الأخيرة، وأكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، أن القوات الروسية والتشكيلات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة تتقدم بنجاح في جميع الاتجاهات.



