استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه.. وتباين اليورو والإسترليني

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات، اليوم الخميس، في البنوك المصرية، حيث سجل في أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات (البنك الأهلي المصري) 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع، وفي (بنك مصر) 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 47.48 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي (بنوك خاصة) 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملة الأوروبية

كما سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية، حيث سجل البنك الأهلي 51.02 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 51.02 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 51.02 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري 51.04 جنيه للشراء، و51.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تباينًا في الشراء والبيع في البنوك المصرية، حيث سجل في البنك الأهلي 59.31 جنيه للشراء، و59.50 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 59.31 جنيه للشراء، و59.50 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 59.31 جنيه للشراء، و59.50 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري 59.34 جنيه للشراء، و59.53 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي 12.65 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 12.94 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 153.74 جنيه للشراء، و154.82 جنيه للبيع.