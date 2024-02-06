سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6-2-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

يشغل بال المسافرين لاداء مناسك العمرة معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6/ 2/ 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث تراجع سعر الريال السعودي بالسوق الموازية في تعاملات الأسبوع الجاري بنحو مبلغ 5 جنيهات مقابل سعر الجنيه، مقارنة بمستوياته الأسبوع، وذلك تحت ضغط الهبوط الحاد في أسعار الدولار خلال الأيام الأخيرة.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6/ 2/ 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي Cib

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 8.20 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 نحو مبلغ ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل سعر الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 في التعاملات الصباحية.

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

33.11 جنيه للشراء.

33.27 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

38.74 جنيه للشراء.

38.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

8.19 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

99.33 جنيه للشراء.

100.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.