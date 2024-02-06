الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6-2-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودى
الريال السعودى

يشغل بال المسافرين لاداء مناسك العمرة معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6/ 2/ 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث تراجع سعر الريال السعودي بالسوق الموازية في تعاملات الأسبوع الجاري بنحو مبلغ 5 جنيهات مقابل سعر الجنيه، مقارنة بمستوياته الأسبوع، وذلك تحت ضغط الهبوط الحاد في أسعار الدولار خلال الأيام الأخيرة.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6/ 2/ 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي  Cib 
سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر
وسجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 8.20 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
وسجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 نحو مبلغ ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 

سجل سعر الريال السعودي مقابل سعر الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 6  فبراير 2024 في التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 5-2-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى والدولار

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم
30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
33.11 جنيه للشراء.
33.27 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
38.74 جنيه للشراء.
38.99  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم
8.19 جنيه للشراء.
8.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
99.33 جنيه للشراء.
100.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي
8.38 جنيه للشراء.
8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري
7.80 جنيه للشراء.
8.46 جنيه للبيع.

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