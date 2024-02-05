سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 5-2-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى والدولار

مع اقتراب موعد أداء مناسك العمرة يحرص الكثير من المواطنين على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 5-2-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث شهد سعر الريال السعودي حالة من الاستقرار الملحوظ أمام سعر الجنيه المصري بتعاملات اليوم طبق آخر تحديثات شاشات عرض سعر العملات في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 5-2-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

ويتساءل الالآف من الناس عن حركة سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بتعاملات اليوم الإثنين، وتنشر «الدستور» أسعار الريال السعودي اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل متوسط سعره بالبنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:

سجل الريال السعودي في البنك الاهلي المصري نحو 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 8.19 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.14 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

يبلغ سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي في معاملات البنك المركزي السعودي ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

ويبلغ سعر الدولار الواحد ٣٫٧٥ ريال سعودي.

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أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.31 جنيه للشراء و33.46 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 38.96 جنيه للشراء و39.14 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.73 جنيه للشراء و35.89 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.99 جنيه للشراء و21.08 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.20 جنيه للشراء و100.66 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.