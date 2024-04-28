سعر الفيش والتشبيه 2024 وخطوات استخراجه اونلاين

البحث عن سعر الفيش والتشبيه من الموضوعات المهمة بالنسبة لكثير من الناس الذين يحتاجون للتقديم للوظائف أو التقديم في اي جهة وتحتاج إلى الفيش والتشبيه.

ننشر في التقرير التالي سعر الفيش والتشبيه 2024 وفق اخر تحديث للاسعار المعلنة والذي ينقسم إلى قسمين عادي ومستعجل

سعر الفيش والتشبيه 2024

يمكن استخراج الفيش والتشبيه بطريقتين وتختلف الأسعار في الطريقتين

الأول الفيش العادي ويبلغ سعره 70 جنيه، ويمكن استخراجه من مصلحة السجل المدني، أو أحد مكاتب التوثيق المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية

الثاني هو الفيش الجنائي المستعجل وهو الذي يتم استخراجه في نفس اليوم من خلال تقديم طلب فوري ويبلغ سعره 100 جنيه ويمكن استخراجه من مصلحة السجل المدني فقط.

من أجل استخراج الفيش الجنائي والتشبيه يتم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي، مع العلم أن مدة صلاحية الفيش الجنائي هي 3 أشهر من تاريخ صدوره.

مواعيد عمل مكاتب السجل المدني

من اجل استخراج فيش وتشبيه يجب التوجه إلى السجل المدني من أجل استخراجه والتي تعمل من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا.

استخراج الفيش والتشبيه

يمكن استخراج الفيش والتشبيه بشكل الكتروني من خلال موقع وزارة الداخلية هنا

تجد في الاسفل ايقونة إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة

ثم يتم تسجيل الدخول

لاستخراج الفيش والتشبيه

ثم ادخال البيانات المطلوبة لاستخراج الفيش والتشبيه.

ثم اضغط على تسجيل الطلب.

يعقبها اختيار طريقة الدفع إلكترونيا.

ويتم دفع تكاليف الفيش والتشبيه بسعر 70 جنيه ثم انتظار تسلمه من المنزل

مع العلم أنه يمكن استخراج الفيش والتشبيه أونلاين بشرط أن يكون الشخص قد سبق تسجيل البصمات العشرية لإستخراج الصحيفة بقطاع الأحوال المدنية عند إستخراج بطاقة الرقم القومى بمدة لا تقل عن 15 يوما.