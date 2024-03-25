يتساءل بعض المواطنين عن مواعيد عمل السجل المدنى في رمضان نظرًا لأنه يتردد عليه الكثير من المواطنين لقضاء الخدمات المهمة كشهادات الميلاد، والبطاقة الشخصية، والزواج، والطلاق، والوفاة وغيرها، حيث تختلف المواعيد في شهر رمضان عن مواعيد العمل العادية.

مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2024

مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2024 تستمر لمدة 6 ساعات يوميا بمختلف مقرات السجل المدني، تبدأ من الساعة 9 صباحا وتنتهي الساعة 3 عصرا، بالنسبة للفترة الأولى، أما بالنسبة للفترة المسائية فإنها تبدأ الساعة 7 مساء وتنتهي الساعة 9 مساء.

خدمات السجل المدنى فى شهر رمضان 2024

ويتيح السجل المدنى استخراج الوثائق: بطاقة الرقم القومى - شهادة ميلاد - شهادة وفاة - شهادة طلاق - شهادة زواج - شهادة ترجمة لعدة لغات.

وفى سياق آخر، واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى والمُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات “القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء”.

مختلف خدمات القطاع الجماهيرية

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

خدمات السجل المدني في رمضان للحالات الإنسانية

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوى الهمم وإيفاد مأموريات لـ 33 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.