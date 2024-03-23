السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

مواعيد عمل البريد المصري في رمضان 2024 في كافة المحافظات

مواعيد عمل البريد
مواعيد عمل البريد

زاد البحث عن مواعيد عمل البريد المصري في رمضان 2024 في كافة المحافظات بعد تعديل كل الفترات لجميع المكاتب والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة وذلك لخدمة العملاء في ظل ضيق الأوقات بسبب الشهر الفضيل ورغبة المواطنين في الإفطار في بيوتهم.

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مواعيد العمل الليلي| تفاصيل عمل مكاتب البريد المصري خلال رمضان 2024

مواعيد عمل البريد المصري في رمضان 2024 في كافة المحافظات

مواعيد عمل البريد المصري في رمضان 2024 يتخطى عددها 4500 مكتب بجانب سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية، تبدأ مواعيد عمل مكاتب هيئة البريد فترة صباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، على أن تعمل كافة المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة بجميع المحافظات فترة عمل مسائية حتى الساعة الرابعة عصرًا. 

كما قررت الهيئة عمل بعض المكاتب يومي الجمعة والسبت، بجانب عمل المكاتب الرئيسية لفترات ليلية للتسهيل على المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

مواعيد عمل مكاتب هيئة البريد التي تعمل فترة ليلية في رمضان، الهيئة قررت تشغيل 109 مكاتب بريد على مستوى الجمهورية فترة ليلية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ مواعيد عمل مكاتب البريد في رمضان 2024 من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا؛ لتيسير حصول المواطنين على الخدمات خلال الشهر الفضيل.

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سيارات وأكشاك متنقلة.. مواعيد عمل مكاتب البريد في رمضان 2024

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مكاتب هيئة البريد 

تشغيل الأكشاك البريدية وبعض مكاتب وسيارات البريد المتنقلة في أنحاء الجمهورية يوم الجمعة من كل أسبوع، على أن تبدأ مواعيد عملها من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا. 

مواعيد عمل مكاتب هيئة البريد

تشغيل مناطق التوزيع الرئيسية فترة عمل ليلية، لتبدأ مواعيد عملها من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 ليلًا، لتوفير أفضل الخدمات للشحن السريع وتوصيل الطرود بأقصى سرعة ممكنة خلال شهر رمضان الفضيل  لتقديم كافة الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة، وتذليل أية عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم، إن وجدت في اي فرع.

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