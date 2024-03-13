14.56 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة من البريد خلال 3 أشهر

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر اليوم عن وزارة الاتصالات عن ان إجمالي مشتركي الهاتف الثابت والهاتف المحمول بلغ نحو 118.69 مليون مشترك خلال الربع الأخير " أكتوبر - ديسمبر 2023” مقارنة بنحو 110.96 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022.

وأضاف التقرير، حصلت "الدستور" على نسخة منه أن إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول سجلت 106.21 مليون مشترك بنهاية الربع الأخير لعام 2023 "أكتوبر - ديسمبر"، مقارنة بنحو 99.38 مليون مشترك عن نفس الفترة 2022، كما سجل عدد مشتركي الهاتف المحمول ما نسبته نحو %89 من إجمالي مشتركي الخدمة التليفونية.

معدل انتشار الهاتف الثابت والهاتف المحمول

أوضح التقرير أن معدل انتشار الهاتف المحمول ارتفع إلى 98.89 %بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2023 مقارنة بنحو 94.16 % بنهاية أكتوبر - ديسمبر 2022 بمعدل تغير سنوي 4.73 %، من ناحية أخرى بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 11.60% بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2023.

الخطوط الهاتفية المستخدمة وإجمالي سعة السنترالات

وقال التقرير إن إجمالي عدد خطوط الهاتف الثابت بلغ نحو 12.48 مليون خط بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2023، مقارنة بنحو 11.59 مليون خط بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2022.

أضاف التقرير أن السعة الحالية للهاتف الثابت بلغت 20.98 مليون خط بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2023 مقارنة بنحو 21.81مليون خط بنهايةالفترة أكتوبر - ديسمبر 2022 بتغير سنوي 0.83- مليون خط وبمعدل تغير سنوي3.78%.

مشتركو الهاتف الثابت (حضر/ ريف )

أشار التقرير الي ان عدد مشتركي الهاتف الثابت في الحضر بلغ نحو 10.07 مليون خط بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2023 مقارنة بنحو 9.27 مليون خط بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2022 في حين بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت في الريف نحو 2.41 مليون خط بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2023 مقارنة بنحو 2.32 مليون خط بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر.

عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت الهاتف المحمول

وتابع التقرير ان عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت الهاتف المحمول "صوت وبيانات" بلغت 75.51 مليون مستخدم بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2023 وذلك مقارنة بنحو 69.72 مليون مستخدم خلال نفس الفترة من العام السابق.

والمح التقرير الي ان عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت المحمول للأجهزة غير الهاتفية "بيانات فقط" بلغت 2.42 مليون مستخدم خلال الفترة أكتوبر - ديسمبر 2023 وذلك مقارنة بنحو 2.02 مليون مشترك خلال نفس الفترة من العام السابق.

مكاتب البريد

وقال التقرير ان عدد مكاتب البريد ارتفع إلى 4563 مكتب بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2023 مقارنة بنحو 4345 مكتب بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2022 بمعدل نمو سنوي 5.02%.

في حين أن متوسط السكان المخدومين بمكتب بريد بلغ نحو 23،536 ألف مواطن بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2023 مقارنة بنحو 24،28 ألف مواطن خلال الفترة أكتوبر - ديسمبر 2022 وبمعدل تغير سنوي3 %.

عدد المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد

وقال التقرير ان عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد بلغ نحو 4.88 مليون مستفيد بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2023 مقارنة بنحو 4.84 مليون مستفيد بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر.

قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد

وأشار التقرير الي ان قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد بلغت نحو 14.56 مليار جنيه بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2023 مقارنة بنحو 11.69 مليار جنيه بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2022.

شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها

أضاف ان عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها خلال الفترة أكتوبر - ديسمبر 2023 بلغت نحو597 شركة مقارنًة نحو 646شركة تم تأسيسها خلال الفترة أكتوبر - ديسمبر 2022، في حين بلغت رؤوس الأموال لهذه الشركات نحو 709.07 خلال الفترة أكتوبر- ديسمبر 2023 مقارنًة بنحو 1039.35 جنية خلال الفترة أكتوبر - ديسمبر 2022.

تطور قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية

والمح الي انقيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية بلغت نحو 2014 نقطة خلال الفترة أكتوبر - ديسمبر 2023 مقارنة بنحو 1570 نقطة خلال الفترة أكتوبر - ديسمبر 2022.