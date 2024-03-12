83.3 مليار جنيه استثمارات قطاع الاتصالات فى خطة 2023/ 2024

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالي 2023/ 2024.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات هو أحد أهم القطاعات التي تعمل على تعزيز مقومات التنمية المستدامة، إذ يُسهِم في توفير وسائل معرفة ومعلومات حديثة تُعتبر أساسًا لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

تحسين جودة الخدمات

وأشارت السعيد إلى أن الدولة تهدف إلى بناء مصر الرقمية، من خلال تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا الـمعلومات والاتصالات، والتي من شأنها التأثير الإيجابي على بيئة الأعمال، وخفض تكلفة المعاملات، فضلًا عن الارتقاء بالخدمات الحكومية الرقمية لتطوير أداء الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءتها.

وأكدت أن تطوير نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية لجميع محاور التطوير التكنولوجي الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي القائم على الـمعرفة.

واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الرؤية التنموية للقطاع، والتي تدور حول التفاعل مع معطيات العصر الرقمي الذي تتوالى فيه المستجدات التكنولوجية على نحو مطرد ومتسارع، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية، وذكر التقرير أن خطة تنمية القطاع تهدف إلى تحقيق العدالة الرقمية بتوفير خدمات الإنترنت بأسعار تلائم جميع فئات المجتمع في كل المناطق الجغرافية، وإتاحة القدرة والكفاءة اللازمة لجميع الأفراد للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن توفير بيئة علمية أكاديمية تشجع الابتكارات والاستكشافات، واستقطاب مراكز البيانات العالـمية للاستثمار والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي للبيانات وتبادل المعرفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاستعانة بالتطوّر الكبير في التكنولوجيا الناشئة لإتاحة فرص استثمارية جديدة في القطاع.

زيادة إنتاج قطاع الاتصالات

وحول مستهدفات خطة عام 23 /2024، أوضح التقرير أنه من المستهدف زيادة إنتاج القطاع ليصل إلى نحو 827 مليار جنيه بنهاية الخطة بالأسعار الجارية، مقابل نحو 525 مليار جنيه في عام 23/ 2024، ويناظره بالأسعار الثابتة ما قيمته نحو 560 مليار جنيه في نهاية الخطة، مقابل 420 مليار جنيه في عام 23/ 2024 بنسبة نمو تُناهِز 33.3%، وعلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي، فإن الخطة تستهدف نحو 346 مليار جنيه، ونحو 277 مليار جنيه بكلٍ من الأسعار الجارية والثابتة على التوالي خلال عام الخطة (23/ 2024)، مقابل نحو 546 مليار جنيه ونحو 368 مليار جنيه بنهاية الخطة.

وفينا يخص الاستثمارات، أوضح التقرير أن الخطة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات لما يتصف به من حيوية وديناميكية النمو والقدرة على مواكبة التطورات الفنية الحديثة، حيث تم تخصيص استثمارات قدرها 83.3 مليار جنيه في خطة عام 23/ 2024 للقطاع مقابل 56 مليار جنيه استثمارات متوقعة بنهاية عام 22 /2023، بمعدّل نمو 48.8%، مع ملاحظة أن استثمارات القطاع تعادل 5% من إجمالي استثمارات الخطة، ويلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي في تسريع نمو هذا القطاع، حيث تحظى الاستثمارات الخاصة بنحو 52.4 مليار جنيه بما يعادل نحو 63% من الإجمالي، مقابل 31 مليار جنيه استثمارات عامة، بنسبة 37% من الإجمالي.