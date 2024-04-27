أحمد موسى يكشف كواليس الحكم على المتهمين بمحاولة اغتياله (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كل إنسان لديه لحظته المحددة في الحياة، تعليقًا على حكم محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بشأن قضية محاولة اغتياله.

وأشار إلى أن القضية كانت محل تداول طوال العام الماضي بعد القبض على المتهمين على يد رجال جهاز الأمن الوطني.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد: "الحافظ هو الله سبحانه وتعالى، وهذه القضية لم تكن الأولى في استهدافي، نحن نعمل من أجل وطننا، وكل واحد منا لديه لحظته المحددة، ربنا موجود وسيحفظ الجميع يارب، ونشكر الله ونثق في قضاء مصر العادل."

وفي تفاصيل القضية، أكد "موسى" أن الإرهابي الذي أسس لها هو المدعو أحمد محمد عبد الفتاح يوسف عطا الله، وكان يرافقه عدد من المتورطين، وقد أصدرت المحكمة قرارًا بمعاقبة الإرهابي الأول بالسجن المؤبد، وعاقبت الثاني والثالث والرابع والخامس بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بينما حُكم على الإرهابي الأخير بالمشدد لمدة 5 سنوات، مع مصادرة الأسلحة والذخائر ونظارة المراقبة التي استخدموها في تنفيذ مخططهم الإرهابي.