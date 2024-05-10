«أسد» رمضان يتحدى «شمس الزناتى» فى صيف سينمائى ساخن

تشهد استديوهات التصوير السينمائية حالة من الانتعاش، مع انطلاق تصوير عدد من الأفلام الجديدة، واستئناف تصوير بعض الأعمال التى انشغل عنها النجوم بالموسم الدرامى الرمضانى الماضى.

ويحاول صناع السينما تكثيف العمل فى الفترة الحالية، للانتهاء من تصوير أكبر عدد ممكن من المشاهد، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للاستفادة من تزامن موسم عيد الأضحى المبارك مع الموسم الصيفى.

ويسمح تزامن العيد مع موسم الصيف بجمع أكبر قدر ممكن من الإيرادات، فى ظل الإقبال المتوقع على شبابيك التذاكر، إلى جانب تعويض غياب عدد كبير من الفنانين عن موسم عيد الفطر الماضى، الذى لم يشهد سوى ٣ أعمال فقط.

أسد

بدأ الفنان محمد رمضان تصوير مشاهد فيلمه الجديد "أسد"، فى منطقة الجمالية، خلال الأيام الماضية، ويستعد للسفر إلى الفيوم لتصوير بعض المشاهد الخارجية.

ويتعاون "رمضان" فى فيلمه الجديد مع بطلى الفيلم السودانى "ستموت فى العشرين"، إسلام مبارك ومحمود ميسرة السراج، ومن المقرر تصويره فى مصر وعدة دول عربية. وينتمى "أسد" إلى نوعية الأعمال التاريخية، وتدور أحداثه فى القرن الثالث عشر الميلادى، أثناء ثورة العبيد خلال الحقبة المملوكية، ويؤدى "رمضان" فيه دور أحد قادة هذه الثورة.

شمس الزناتى

استأنف الفنان محمد إمام تصوير فيلمه الجديد "شمس الزناتى"، خلال الأيام الماضية، بتصوير بعض مشاهد العمل فى الفيوم، بعد توقف طويل خلال الفترة الماضية، لانشغاله بمسلسله الرمضانى "كوبرا".

فيلم "شمس الزناتى" بطولة محمد إمام وأمينة خليل وعمرو عبدالجليل وأحمد داش وطه دسوقى وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب، سيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة.

ريستارت

يستعد النجم تامر حسنى لخوض تجربة سينمائية جديدة، من خلال فيلم "ريستارت"، الذى يتعاون فيه للمرة الثالثة مع المخرجة سارة وفيق، وللمرة الثانية مع الفنانة هنا الزاهد.

ويسعى تامر حسنى لبدء تصوير الفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة، ويعكف حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو، بمشاركة مخرجة العمل، بالإضافة إلى ضبط الخطة الزمنية الخاصة به، بعد الاستقرار على "اللوكيشن" الأساسى للتصوير، تمهيدًا لعرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل.

عصابة المكس

يواصل الفنان أحمد فهمى وأسرة فيلم "عصابة المكس" تصوير مشاهد العمل بين القاهرة والغردقة، سعيًا لطرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول شخصية "المكس"، الذى اعتاد تنفيذ عمليات سرقة وتهريب وحده دون مساعدة، قبل أن يتورط فى عملية كبيرة تحتاج إلى الاستعانة بمجموعة من المساعدين، الذين يكتشف مع الوقت أنهم يمثلون أكبر تهديد لتنفيذ العملية.

المستريحة

استأنف صناع فيلم "المستريحة"، بطولة ليلى علوى وبيومى فؤاد، تصوير مشاهد العمل، فى مصر الجديدة، بعدما انتهى المخرج عمرو صلاح من تصوير الأسبوع الأول، فى أكثر من منطقة بينها: ٦ أكتوبر والمنصورية والحى الريفى، قبل انطلاق الموسم الرمضانى.

وفيها إيه يعنى

يستعد صناع فيلم "وفيها إيه يعنى" لتصوير أول مشاهد الفيلم، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تعاقد النجم ماجد الكدوانى والفنانة غادة عادل على بطولة العمل.

ويقدم ماجد الكدوانى خلال الأحداث شخصية محاسب متقاعد، يعود لقصة حبه القديمة مع غادة عادل، التى تلعب دور ربة منزل، ما يؤدى لتغير حياتهما، بعد لقائهما مرة أخرى بعد مرور سنوات.

ويجرى حاليًا التعاقد مع باقى أبطال الفيلم، تأليف وليد المغازى ومصطفى عباس ومحمد أشرف، وإخراج عمر رشدى، وإنتاج أحمد الجناينى.

وحوح

يعقد صناع فيلم «وحوح» جلسات عمل مكثفة، لوضع خطة زمنية ومكانية لانطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة. وتعاقد على المشاركة فى بطولة الفيلم كل من أحمد فتحى ونسرين طافش وعمرو عبدالجليل، ويجرى حاليًا ترشيح باقى الأبطال، المقرر الإعلان عنهم خلال أيام.