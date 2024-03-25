الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل حق عرب.. كيف نجح إسماعيل فاروق في إظهار العوضي بشكل جديد؟

حق عرب
حق عرب

حقق مسلسل “حق عرب” بطولة الفنان أحمد العوضي نجاح كبير من انطلاقه مع بداية الماراثون الرمضاني الحالي، والذي يتولى إخراجه المخرج اسماعيل فاروق في أولى أعماله التلفزيونية الرمضانية.

وأشاد عدد كبير من الجمهور والنقاد بمسلسل حق عرب وظهر احمد العوضي بشكل مختلف رغم تقديمه اللون الشعبي من قبل، فبجانب موهبته الكبيرة، نجح المخرج اسماعيل فاروق في خروج شخصية مختلفة من “العوضي” استطاعت أن تخطف الأضواء مع بداية العرض، بالاضافة إلى باقي الأبطال الذين أبهروا الجمهور بأدائهم المتمكن مثل الفنانة دينا فؤاد التي اقنعت المشاهد بشخصية “حنان” بمصداقية شديدة، و“صباح الجياش” التي أخرجت شخصية مختلفة تمامًا من النجمة وفاء عامر بدور المعلمة والأم والشر والخير.

 

ولم يتوقف الأمر في مساعدة الممثلين بإخراج أفضل ما لديهم فركز المخرج اسماعيل فاروق كدراته على الجانب المضيء للمنطقة الشعبية دون ابتذال أو ألفاظ خادشة، بل أظهر جمل المناطق الشعبية السياحية مثل شارع المعز والمغربلين بالإضافة إلى الأهرامات وابو الهول، وهو ما يحسب للمخرج بشكل ايجابي.

 

وكان اسماعيل فاروق قدم نجاحات كبيرة في السينما والدراما منها سينما (الخلبوص - واحد صعيدي - القشاش - النبطشي - عبده موتة - اللي اختشوا ماتوا) وفي الدراما قدم (ضربة معلم - مشوار الونش - الاخ الكبير) وغيرهم من الأعمال.

ويعرض له حاليا أول تجربة درامية له في شهر رمضان بعيدا عن أعمال الأوف سيزون وهو مسلسل حق عرب بطولة احمد العوضي لي أول تعاون بينهما.

وتعاون من قبل مع كبار النجوم منهم محمد رجب ومحمد رمضان وأحمد زاهر ومحمد فراج وغادة عبدالرازق ومحمود عبدالمغني ومحمد رمضان ومحمد فراج.

وقام بإخراج أكثر من 20 عمل فني ما بين السينما والدراما؛ فيما حققت أعماله نجاحات مختلفة حيث في السينما كان لفترات طويلة اعلي الإيرادات والدراما التليفزيونية كانت أعماله اعلي المشاهدات.

جدير بالذكر أن مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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