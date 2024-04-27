سعر الذهب اليوم السبت 27-4-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم السبت 27-4-2024 في مصر للبيع والشراء من أكثر الكلمات البحثية عبر موقع جوجل عقب الانخفاض التدريجي الذي تشهده أسعار المعدن النفيس منذ عدة أيام نتيجة لانخفاض أسعاره في البورصة العالمية إثر قرارات الاقتصاد الأمريكي التي بينت ارتفاع مؤشر الدولار وانخفاض مؤشر الذهب عالميا.



سعر الذهب اليوم السبت 27-4-2024 في مصر للبيع والشراء

يشهد سعر الذهب اليوم السبت 27-4-2024 في مصر للبيع والشراء استقرار ملحوظ عقب عدة انخفاضات تدريجية خلال الأيام الماضية حيث سجل جرام الذهب من عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر والدول العربية نحو 3120 جنيه في حين سجلت اونصة الذهب في البورصة العالمية نحو 2315 دولار وجاء الأسعار في الصاغة المصرية بدون مصنعية كما يلي:-

سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة

البيع 3542.75 جنيه.

الشراء 3520 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 17.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة

البيع 3247.5 جنيه.

الشراء 3226.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 15.75 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة

البيع 3100 جنيه.

الشراء 3080 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 15 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة

البيع 2657.25 جنيه.

الشراء 2640 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 12.75 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة

البيع 2066 جنيه.

الشراء 2053.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة

البيع 1771.5 جنيه.

الشراء 1760 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة

البيع 1328.5 جنيه.

الشراء 1320 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 6.5 نقطة.

سعر جنيه الذهب في الصاغة

البيع 24800 جنيه.

الشراء 24640 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 120 نقطة.



سعر اونصة الذهب في الصاغة

البيع 2349$.

الشراء 2348$.

بمعدل صعود وصل إلى 3 نقطة.