الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 26-4-2024 مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودى
الريال السعودى

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة استقرار سعري مع توقف حركة التداولات في البنك ثلاثة أيام مع أجازة عيد تحرير سيناء ويومين للراحة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وسجل سعر الريال السعودي على شاشات البنك المركزي المصري 12.7836 جنيه للبيع.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26-4-2024 مقابل الجنيه المصري .

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي

3.7506 ريال سعودي.

 

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0214 ريال سعودي.

 

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.6894 ريال سعودي.

 

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0241 ريال سعودي.

 

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.1047 ريال سعودي.

 

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5180 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية 2024

سعر الريال السعودي اليوم 25 أبريل 2024 بالبنوك مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنكسعر الشراءسعر البيع
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري12.79 جنيه 12.82 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك مصر12.67 جنيه12.69 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة12.67 جنيه12.69 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية12.67 جنيه12.69 جنيه

 

 

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

البنكسعر الشراءسعر البيع
سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي12.67 جنيه12.69 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك عودة12.67 جنيه12.69 جنيه
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد12.67 جنيه12.69 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي12.76 جنيه12.85 جنيه
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي12.85 جنيه12.87 جنيه

 

 

 

 

 

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