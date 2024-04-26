سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 26-4-2024 مقابل الجنيه المصرى

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة استقرار سعري مع توقف حركة التداولات في البنك ثلاثة أيام مع أجازة عيد تحرير سيناء ويومين للراحة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وسجل سعر الريال السعودي على شاشات البنك المركزي المصري 12.7836 جنيه للبيع.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26-4-2024 مقابل الجنيه المصري .

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي

3.7506 ريال سعودي.

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0214 ريال سعودي.

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.6894 ريال سعودي.

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0241 ريال سعودي.

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.1047 ريال سعودي.

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5180 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنك سعر الشراء سعر البيع سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.79 جنيه 12.82 جنيه سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.67 جنيه 12.69 جنيه سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 12.67 جنيه 12.69 جنيه سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.67 جنيه 12.69 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

البنك سعر الشراء سعر البيع سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي 12.67 جنيه 12.69 جنيه سعر الريال السعودي في بنك عودة 12.67 جنيه 12.69 جنيه سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 12.67 جنيه 12.69 جنيه سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 12.76 جنيه 12.85 جنيه سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.85 جنيه 12.87 جنيه