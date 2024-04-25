سعر الريال السعودي اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية 2024

تصدر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25 أبريل 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين، حيث تشهد هذه الأيام تغيرات كبيرة في سعر صرف العملات الأجنبية لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في معرفة سعر الصرف للريال السعودي ؛ لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

جاء سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25 أبريل 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة بعد زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي ورغبة المعتمرين في توفير العملة السعودية نحو 12.75 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع حسب البنك المركزي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي اليوم الخميس 25 أبريل 2024 في مصر مقابل الدولار.. 1 ريال سعودي يعادل 0.28 الدولار الأمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.75 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.75 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.73 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.69 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.70جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.64 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.72 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.71 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.77 جنيه للشراء و12.81 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.72 جنيه للشراء و12.81 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3.54 ليرة سورية.