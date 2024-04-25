الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم 25 أبريل 2024 بالبنوك مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

الريال السعودي
الريال السعودي

شهدت أسعار الريال السعودي بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 25 أبريل 2024 -الاحتفال بذكري عيد تحرير سيناء - في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة تراجعا بقيمة 10 قروش عن أمس الأربعاء بمتوسط بلغ 12.75 جنيه.

الريال السعودي اليوم 25 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري

مع اقتراب أداء مناسك الحج، زادت عمليات البحث من المواطنين خلال هذه الأيام الحالية عن سعر الريال السعودي في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، بالتزامن مع عطلة البنوك والتي تستمر لمدة 3 ايام.

شركات الصرافة تفتح أبوايها أمام الجمهور لبيع النقد الأجنبي 

فتحت شركات الصرافة العاملة في مصر أبوابها أمام الجمهور اليوم الخميس لتسهيل عمليات التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية، بالرغم من عطلة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء، كما تعمل شركات الصرافة يوميًا من الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساءً، عدا الجمعة من الساعة 2.30 ظهرًا وحتى الساعة 9.30 مساء، بهدف التيسير على الجمهور أفراد وشركات في التنازلات ومنع التكدس والتزاحم أثناء بيع النقد الأجنبي.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 25-4-2024

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

سعر الريال السعودي اليوم 23 أبريل 2024 بالبنوك مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

ويرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية الرئيسية.  

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس بالبنك المركزي المصري نحو 12.75 للشراء ونحو 12.79 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الخميس نحو 12.75 للشراء ونحو 12.78 للبيع. 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الخميس نحو 12.76 للشراء ونحو 12.78 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم الخميس نحو 12.47 للشراء ونحو 12.78 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الخميس نحو 12.82 للشراء ونحو 12.85 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الخميس نحو 12.62 للشراء 12.65 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الخميس نحو 12.70 للشراء ونحو 12.78 للبيع. 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الخميس نحو 12.74 للشراء ونحو 12.78 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الخميس 25 ابريل نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الخميس 25 أبريل 2024. 

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