الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم 23 أبريل 2024 بالبنوك مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

الريال السعودي
الريال السعودي

مع اقتراب أداء مناسك الحج، زادت عمليات البحث من المواطنين خلال هذه الأيام عن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23 ابريل 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

الريال السعودي اليوم 23 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الريال السعودي، استقرار ملحوظ، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء23 أبريل 2024، ليسجل متوسط 12.80 جنيها.

 ويرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية. 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي المصري نحو 12.82 للشراء ونحو 12.86 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري  

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء نحو 12.82 للشراء ونحو 12.85 للبيع. 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الثلاثاء نحو 12.82 للشراء ونحو 12.85 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم الثلاثاء نحو 12.76 للشراء ونحو 12.85 للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم 22 أبريل 2024 بالبنوك مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الثلاثاء نحو 12.85 للشراء ونحو 12.88 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الثلاثاء نحو 12.80 للشراء 12.85 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الثلاثاء نحو 12.76 للشراء ونحو 12.85 للبيع. 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء نحو 12.80 للشراء ونحو 12.85 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 23 ابريل نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 23أبريل 2024.
 

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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

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