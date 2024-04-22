سعر الريال السعودي اليوم 22 أبريل 2024 بالبنوك مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

شهد سعر الريال السعودي تراجعا طفيفا بقيمة 15 قرشا اليوم الاثنين 22 أبريل 2024، مع منتصف تعاملات الاسبوع، ليسجل متوسط 12.80 جنيها.

سعر الريال السعودي اليوم 22 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري

وزادت عمليات البحث من المواطنين خلال هذه الأيام عن سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 22 ابريل 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة مع اقتراب أداء مناسك الحج ويرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين بالبنك المركزي المصري نحو 12.88 للشراء ونحو 12.92 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الاثنين نحو 12.83 للشراء ونحو 12.85 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاثنين نحو 12.83 للشراء ونحو 12.85 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم الاثنين نحو 12.80 للشراء ونحو 12.89 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الاثنين نحو 12.91 للشراء ونحو 12.94 للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 22-4-2024 فى مصر بكافة البنوك

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الاثنين نحو 12.62 للشراء 12.65 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاثنين نحو 12.80 للشراء ونحو 12.89 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الاثنين نحو 12.85 للشراء ونحو 12.90 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاثنين 22 ابريل نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاثنين 22 أبريل 2024.