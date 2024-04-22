سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 22-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصري

شغل بال المسافرين لأداء العمرة في المملكة العربية السعودية معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 22/ 4/ 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث سجل سعر الريال السعودي، اليوم مقابل أسعار الجنيه المصري، استقرارا، خلال بداية التعاملات الصباحية بعدد من البنوك المختلفة، حيث سجل 12.85 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 22/ 4/ 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

وترصد «الدستور»، في السطور التالية، سعر صرف الريال السعودي اليوم الاثنين في مختلف البنوك المصرية، مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقًا لتحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين أمام الجنيه المصري، 12.87 جنيه للشراء، وقيمة 12.90 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12.85 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين عند 12.81 جنيه للشراء، كما بلغ 12.90 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 12.94 جنيه للشراء وقيمة 12.97 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وفي البنك الأهلي بلغ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الإثنين 22 ابريل نحو مبلغ 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الإثنين 22 أبريل 2024.

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أسعار العملات في مصر اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين: 48.31 جنيه للشراء، و48.45 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم الإثنين: 51.47 جنيه للشراء، و51.63 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 59.77 جنيها للشراء، و59.96 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين: 156.83 جنيه للشراء، 157.34 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين: 13.15 جنيه للشراء، و13.19 جنيه للبيع.