الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مصرفي: سعر الدولار سينخفض إلى 40 جنيها بعد استلام مصر الدفعة الثانية بمشروع رأس الحكمة

الدولار
الدولار

توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، تراجع سعر صرف الدولار إلى مستوى الـ40 جنيها، بعد استلام مصر للدفعة الثانية من صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة.

وأضاف الخبير المصرفي، أن الشريحة الثانية من رأس الحكمة والتي تقدر بـ20 مليار دولار، ستشكل انفراجة جديدة للاقتصاد المصري، أمام تحديات التضخم العالمي والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

ولفت إلى أن حدوث سيولة دولارية مع إتمام الدفعة الأولى من صفقة تطوير رأس الحكمة ووصول تمويلات أخرى من المؤسسات الدولية صندوق النقد والبنك الدوليين، وأدت إلى تسهيل الإفراج الجمركي عن بضائع تصل قيمتها 8 مليارات دولار.

 

تراجع سعر صرف الدولار صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة الشريحة الثانية التوترات الجيوسياسية

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